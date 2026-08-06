Aktor Move to Heaven Tang Jun Sang Bergabung dengan Billions untuk Babak Baru Karier

JawaPos.com - Tang Jun Sang memulai babak baru dalam perjalanan kariernya. Menurut allkpop, agensi Billions mengumumkan bahwa pemeran utama drama Move to Heaven tersebut telah menandatangani kontrak eksklusif dan kini bergabung sebagai artis di bawah naungan mereka.

Langkah ini membuat Tang Jun Sang menjadi rekan satu agensi dengan aktor sekaligus penyanyi Lee Jun-young.

Billions menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan karier Tang Jun Sang di masa mendatang.

Agensi tersebut menilai sang aktor telah membangun fondasi yang kuat sejak kecil dan memiliki kemampuan akting yang terus berkembang di berbagai bidang hiburan, mulai dari teater musikal, film, hingga drama televisi.

Tang Jun Sang debut pada 2010 melalui musikal Billy Elliot. Sejak itu, ia tampil dalam sejumlah produksi teater ternama seperti Mozart!, Elisabeth, Les Misérables, Seopyeonje, dan Kinky Boots.

Pengalaman panjang di atas panggung menjadi bekal penting yang membentuk kualitas aktingnya hingga kini.

Tang Jun Sang juga membintangi berbagai karya populer, di antaranya My Annoying Brother, 7 Years of Night, The King's Letters, Dog Days, Crash Landing on You, Racket Boys, serta The Spy Who Loved Me.

Namanya semakin dikenal secara global berkat perannya sebagai Han Geu-ru dalam serial Netflix Move to Heaven, yang menuai pujian atas akting emosionalnya.

Tang Jun Sang kembali menunjukkan kecintaannya pada dunia musikal dengan memerankan karakter L dalam produksi Death Note.