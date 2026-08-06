Usai Tinggalkan Brand New Music, Kim Dong Hyun AB6IX Gabung AER Entertainment

JawaPos.com - Kim Dong Hyun AB6IX, memulai babak baru dalam perjalanan kariernya.

Setelah mengakhiri kerja sama dengan Brand New Music, sang idol kini telah menandatangani kontrak eksklusif dengan AER Entertainment, membuka lembaran baru untuk aktivitasnya sebagai penyanyi dan entertainer.

Menurut laporan soompi, Kim Dong Hyun telah bergabung dengan AER Entertainment. Tak lama berselang, pihak agensi mengonfirmasi kabar tersebut dan menyatakan bahwa laporan tersebut benar.

Konfirmasi resmi ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai langkah karier Kim Dong Hyun setelah kontraknya bersama Brand New Music berakhir.

Kepindahan ini menjadi perkembangan terbaru setelah AB6IX mengumumkan berakhirnya kontrak eksklusif grup dengan Brand New Music pada Mei lalu.

Meski aktivitas grup sempat memasuki masa jeda sementara, para anggota mulai menentukan arah karier masing-masing, termasuk Kim Dong Hyun yang kini memilih bergabung bersama AER Entertainment.

Sejak debut bersama AB6IX pada 2019, Kim Dong Hyun dikenal tidak hanya sebagai vokalis, tetapi juga aktif sebagai penulis lagu dan aktor.

Ia pernah membintangi drama seperti Let Me Be Your Knight serta berbagai proyek hiburan lainnya, memperlihatkan kemampuannya di berbagai bidang.

Langkah bergabung dengan agensi baru pun diharapkan dapat memperluas aktivitas solonya di masa depan.