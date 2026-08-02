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Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 00.53 WIB

Tetap Laris! Bruno Mars 'The Romantic Tour' Jual Tiket Konser Audio Only Tanpa Akses Visual Panggung

Bruno Mars (Instagram @brunomars) - Image

Bruno Mars (Instagram @brunomars)

JawaPos.com – Konser penutup 'The Romantic Tour' Bruno Mars di Wembley Stadium, London, menjadi perhatian publik.

Dikutip dari akun Instagram @eventguideindonesia pada Minggu (2/8), Perhatian tersebut muncul setelah panitia menghadirkan kategori tiket unik bertajuk ‘No View, Audio Only’. Tiket itu tetap diminati meski tidak memberikan pemandangan ke arah panggung.

Kategori ‘Audio Only' ditawarkan dengan harga sekitar Rp1,4 juta. Pemegang tiket tetap dapat menikmati konser secara langsung melalui suara yang terdengar dari area pertunjukan.

Namun, posisi penonton berada di belakang panggung sehingga tidak dapat menyaksikan penampilan Bruno Mars secara visual.

Meskipun tidak memperoleh akses melihat panggung, tiket tersebut tetap laris di kalangan penggemar. Banyak penonton menilai kategori itu menjadi alternatif yang lebih terjangkau untuk merasakan atmosfer konser secara langsung. Kehadiran ribuan penggemar juga menunjukkan tingginya antusiasme terhadap penampilan Bruno Mars.

Di sisi lain, penjualan tiket ‘Audio Only' memunculkan beragam tanggapan dari publik. Sebagian pihak menilai konsep tersebut sebagai inovasi yang memberikan lebih banyak pilihan kepada penggemar.

Namun, sebagian lainnya mempertanyakan penjualan tiket konser tanpa pengalaman visual terhadap panggung utama.

Kategori tiket ‘Audio Only’ menjadi bagian dari konser penutup ‘The Romantic Tour' yang digelar di Wembley Stadium pada (28/7/2026) Konsep tersebut berhasil menarik perhatian karena menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan tiket konser pada umumnya. Fenomena itu sekaligus menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian konser Bruno Mars di London.

Editor: Novia Tri Astuti
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