Leonardo DiCaprio Beri Nasihat Penting kepada Timothée Chalamet Demi Bertahan di Hollywood

JawaPos.com – Leonardo DiCaprio memberikan dua nasihat penting kepada Timothée Chalamet saat keduanya pertama kali bertemu pada 2018.

Dikutip dari akun Instagram @puberty pada Kamis (30/7), Chalamet mengungkapkan bahwa DiCaprio berpesan agar dirinya tidak menggunakan narkoba dan tidak membintangi film superhero. British Vogue kemudian mengidentifikasi DiCaprio sebagai sosok yang menyampaikan dua aturan tersebut.

Nasihat itu menarik perhatian karena DiCaprio dikenal membangun karier gemilang di Hollywood tanpa bergabung dalam waralaba film superhero.

Selama bertahun-tahun, DiCaprio diketahui lebih memilih proyek film yang beragam dan berorientasi pada kualitas cerita. Strategi tersebut dinilai berhasil menjaga citra dan fleksibilitasnya sebagai aktor.

Bagi aktor muda, membintangi film superhero dapat menghadirkan popularitas besar, pendapatan tinggi, serta basis penggemar yang luas. Namun, keputusan tersebut juga dinilai berpotensi melekatkan citra tertentu yang dapat memengaruhi pilihan peran pada masa mendatang.

Karena itu, nasihat DiCaprio dipandang sebagai upaya mendorong Chalamet agar lebih selektif dalam menentukan arah kariernya.

Hingga kini, Timothée Chalamet lebih banyak membintangi film seperti Dune, Wonka, dan berbagai drama bergengsi. Meski demikian, ia mengaku tidak menutup kemungkinan tampil dalam film superhero apabila didukung naskah yang kuat dan sutradara yang tepat, mengingat The Dark Knight menjadi salah satu film yang menginspirasinya untuk menjadi aktor.