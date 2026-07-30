Evan Rachel Wood Ungkap Kekecewaan Tak Kembali di Practical Magic 2 

JawaPos.com - Evan Rachel Wood mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak diminta kembali membintangi Practical Magic 2, sekuel film yang kembali menghadirkan Sandra Bullock dan Nicole Kidman.
Dilansir dari variety, Wood mengaku sebenarnya telah menawarkan diri untuk kembali, bahkan jika hanya tampil dalam satu adegan atau satu dialog, namun pihak produksi memutuskan untuk melakukan penggantian pemeran.
Wood memerankan Kylie Owens dalam film Practical Magic (1998), mengatakan dirinya memahami keputusan kreatif tersebut. Menurutnya, sekuel terbaru tampaknya tidak sepenuhnya mengikuti alur novel The Book of Magic karya Alice Hoffman yang menjadi dasar cerita.
Karena arah adaptasinya berbeda, ia merasa keputusan untuk menggunakan pemeran baru mungkin dianggap lebih sesuai oleh tim produksi.
Aktris berusia 38 tahun itu tetap mengaku sedih. Ia mengenang kedekatannya dengan para pemain sejak masih anak-anak dan berharap bisa kembali berkumpul bersama mereka di lokasi syuting.
Baginya, kesempatan untuk kembali ke rumah ikonik dalam film dan bertemu para pemeran lama akan menjadi pengalaman yang sangat berarti.
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