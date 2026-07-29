Film "Odyssey" Lampaui Rekor "Oppenheimer", Antusiasme Penonton Kian Memuncak

JawaPos.com – Film garapan Christopher Nolan, "Odyssey", terus menunjukkan dominasinya di box office global. Menjelang penayangan resminya di Korea Selatan pada 5 Agustus, film tersebut berhasil menembus 150.000 tiket pra-penjualan, tepat tujuh hari sebelum dirilis. Angka itu menjadi rekor baru untuk seluruh film karya Nolan di Korea.

Dilansir dari The Chosun, pencapaian tersebut melampaui rekor yang sebelumnya dipegang "Oppenheimer", yang mencatat sekitar 139.000 tiket pra-penjualan pada periode yang sama.

Hasil ini menjadi bukti besarnya antusiasme penonton Korea terhadap proyek terbaru sutradara di balik kesuksesan "Interstellar", "Dunkirk", "Tenet", dan "Oppenheimer".

Selain itu, "Odyssey" juga menuai sambutan positif dari para kritikus dan penonton. Film ini mengantongi 97 persen Popcorn Index di Rotten Tomatoes serta memperoleh nilai A CinemaScore, memperkuat reputasinya sebagai tontonan yang berhasil memadukan kualitas artistik dengan daya tarik bagi publik luas. Di pasar global, "Odyssey" juga telah mengumpulkan pendapatan lebih dari US$639,6 juta.

Antusiasme terhadap film ini akan semakin meningkat dengan rencana kunjungan ke Korea Selatan pada 3 Agustus. Christopher Nolan akan hadir bersama produser Emma Thomas, serta para pemeran utama Matt Damon dan Charlize Theron untuk bertemu langsung dengan para penggemar dalam rangka promosi film.

"Odyssey" mengisahkan perjalanan legendaris Odysseus, Raja Ithaca, yang berjuang selama sepuluh tahun untuk kembali ke kampung halamannya setelah berakhirnya Perang Troya.

Film ini dibintangi deretan aktor papan atas seperti Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, dan Charlize Theron, menghadirkan adaptasi sinematik megah dari kisah klasik yang telah dikenal selama berabad-abad.