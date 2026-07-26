Park Jae Jeong Ceritakan Masa Sulit karena Kelainan Suara, Sempat Tak Bisa Bernyanyi

park jae jeong (the chosun)
JawaPos.com – Park Jae Jeong mengungkap alasan di balik vakumnya dari dunia musik setelah lagu "Let's Talk About Breaking Up".
Dalam penampilannya di program Happy Together – It's Nice to Not Be Alone, untuk pertama kalinya ia berbicara secara terbuka mengenai masalah kesehatan yang sempat membuatnya kehilangan kemampuan bernyanyi.
Mentor sekaligus musisi senior Yoon Jong Shin mengenang perjalanan Park Jae Jeong sejak awal kariernya.
Ia memuji kemampuan sang murid yang terus berkembang, terutama setelah sukses menciptakan sendiri lagu "Let's Talk About Breaking Up".
Menurut Yoon Jong Shin, Park Jae Jeong kini telah tumbuh menjadi penyanyi yang bahkan berhasil melampaui gurunya.
Dikutip dari The Chosun, Park Jae Jeong ternyata menghadapi ujian berat. Ia didiagnosis mengalami tonic vocal dystonia, gangguan neurologis yang memengaruhi kontrol otot pita suara, serta nodul pita suara.
Kondisi tersebut membuatnya kesulitan bernyanyi, bahkan ia harus menjalani wajib militer sebelum sempat mendapatkan perawatan yang memadai.
"Saya sangat ingin bernyanyi, tetapi tidak bisa. Saat itu, kalau tidak bisa bernyanyi, saya merasa seperti orang yang paling menderita di dunia," tutur Park Jae Jeong.
Ia kemudian menjalani perawatan secara rutin dengan mendatangi rumah sakit hingga kondisinya perlahan membaik.
Saat ini, ia mengaku telah pulih sekitar 70 persen dan menganggap bisa kembali bernyanyi sebagai sebuah keajaiban.
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