Christian Volpato Jadi Sorotan, Polisi Temukan Kokain Usai Pelanggaran Lalu Lintas

cristian volpato (x @touchlineX)
JawaPos.com – Christian Volpato jadi sorotan, kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau.
Gelandang berusia 23 tahun yang membela Sassuolo dan Timnas Australia itu dilaporkan berurusan dengan pihak kepolisian setelah dua kali tertangkap melanggar batas kecepatan dalam satu malam di Sydney.
Situasi tersebut semakin serius setelah hasil tes menunjukkan adanya kandungan kokain di dalam tubuhnya.
Dikutip dari starnews, insiden pertama terjadi sekitar pukul 23.05 waktu setempat pada 23 Juli.
Volpato yang mengendarai mobil BMW coupe kedapatan melaju dengan kecepatan 94 km/jam di kawasan Anzac Bridge, Sydney, yang memiliki batas kecepatan 60 km/jam.
Saat pemeriksaan awal dilakukan, hasil tes alkohol terhadap pemain tersebut dinyatakan negatif.
Sekitar dua jam kemudian, Volpato kembali dihentikan polisi di kawasan yang sama setelah memacu kendaraannya hingga 109 km/jam.
Dalam pemeriksaan kedua, tes narkoba melalui sampel cairan mulut menunjukkan hasil positif kokain.
Polisi New South Wales kemudian menjatuhkan denda atas pelanggaran lalu lintas tersebut serta menangguhkan izin mengemudi internasional miliknya selama enam bulan.
Sampel kedua juga telah diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral