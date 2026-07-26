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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 03.48 WIB

Christian Volpato Jadi Sorotan, Polisi Temukan Kokain Usai Pelanggaran Lalu Lintas

cristian volpato (x @touchlineX) - Image

cristian volpato (x @touchlineX)

JawaPos.com – Christian Volpato jadi sorotan, kali ini bukan karena aksinya di lapangan hijau.

Gelandang berusia 23 tahun yang membela Sassuolo dan Timnas Australia itu dilaporkan berurusan dengan pihak kepolisian setelah dua kali tertangkap melanggar batas kecepatan dalam satu malam di Sydney.

Situasi tersebut semakin serius setelah hasil tes menunjukkan adanya kandungan kokain di dalam tubuhnya.

Dikutip dari starnews, insiden pertama terjadi sekitar pukul 23.05 waktu setempat pada 23 Juli.

Volpato yang mengendarai mobil BMW coupe kedapatan melaju dengan kecepatan 94 km/jam di kawasan Anzac Bridge, Sydney, yang memiliki batas kecepatan 60 km/jam.

Saat pemeriksaan awal dilakukan, hasil tes alkohol terhadap pemain tersebut dinyatakan negatif.

Sekitar dua jam kemudian, Volpato kembali dihentikan polisi di kawasan yang sama setelah memacu kendaraannya hingga 109 km/jam.

Dalam pemeriksaan kedua, tes narkoba melalui sampel cairan mulut menunjukkan hasil positif kokain.

Polisi New South Wales kemudian menjatuhkan denda atas pelanggaran lalu lintas tersebut serta menangguhkan izin mengemudi internasional miliknya selama enam bulan.

Sampel kedua juga telah diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

Editor: Hanny Suwindari
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