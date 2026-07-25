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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.12 WIB

Shindong Jadi Bintang Tamu Jeon Hyun Moo Plan 4, Nikmati Wisata Kuliner Khas Hapcheon

shindong (sumber gambar dari pinterest)

 

 
JawaPos.com – Shindong SUPER JUNIOR akan menjadi bintang tamu dalam program kuliner MBN Jeon Hyun Moo Plan 4 yang tayang pada 24 Juli.
 
Dalam episode terbaru ini, ia bergabung dengan Jeon Hyun Moo dan KwakTube untuk menjelajahi beragam hidangan khas Hapcheon, Provinsi Gyeongsang Selatan.
 
Dikutip dari allkpop, perjalanan kuliner dimulai di sebuah restoran yang terkenal dengan menu set makanan berbahan sayuran pegunungan.
 
Tempat makan tersebut bahkan disebut sering menerima reservasi dari para biksu di Kuil Haeinsa.
 
Meja mereka dipenuhi sekitar 30 lauk pendamping, tunas pohon lacquer, serta sup khas yang memperkenalkan cita rasa lokal Hapcheon.
 
Suasana semakin meriah saat Shindong bergabung sebagai "teman makan". Ketiganya kemudian menikmati hidangan, termasuk iga rebus berbumbu dan tumisan daging yang menjadi menu andalan daerah tersebut. Kehadiran Shindong membawa nuansa santai dan penuh canda sepanjang acara.
 
Momen lucu terjadi ketika KwakTube tiba-tiba menampilkan tarian ikonik "Sorry Sorry" milik SUPER JUNIOR.
 
Shindong pun memberikan komentar jujur dan menghibur tentang penampilan tersebut, menciptakan chemistry yang mengundang tawa selama proses syuting.
 
Di tengah obrolan makan, Shindong juga membagikan cerita pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menghabiskan sekitar 30 juta won dalam setahun hanya untuk layanan pesan antar makanan.
 
Selain itu, ia berbicara secara terbuka mengenai kekhawatirannya terhadap pernikahan dan memiliki anak, yang kemudian ditanggapi Jeon Hyun Moo dengan berbagai saran berdasarkan pengalamannya.
 
Episode ini akan menyuguhkan perpaduan wisata kuliner, kisah kehidupan, dan humor khas para bintangnya.
 
Kehadiran Shindong tidak hanya memperkaya perjalanan mencicipi makanan khas Hapcheon, tetapi juga menghadirkan percakapan hangat yang membuat acara semakin menarik untuk disaksikan.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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