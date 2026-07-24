Nam Joo-hyuk dan Han Soo-he Dipasangkan dalam Serial Bertajuk ‘Heartbeat'

Nam Joo-hyuk dan Han So-hee (Soompi)
JawaPos.com - Nam Joo-hyuk dipastikan akan membintangi drama romantis Heartbeat, karya terbaru penulis Lee Si-eun yang sebelumnya sukses melalui True Beauty dan Lovely Runner.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (24/7), Kepastian tersebut diumumkan oleh agensi Nam Joo-hyuk pada 23 Juli.
Sementara itu, Han So-hee masih meninjau tawaran untuk memerankan tokoh utama wanita dalam drama tersebut.
Nam Joo-hyuk akan memerankan seorang pria misterius yang memiliki kemiripan dengan cinta pertama tokoh utama perempuan yang telah meninggal dunia.
Karakter tersebut menjadi pusat cerita yang memadukan unsur romansa dan fantasi.
Apabila Han So-hee menerima tawaran tersebut, keduanya akan dipasangkan untuk pertama kalinya dalam satu proyek drama.
Agensi Han So-hee menyatakan bahwa Heartbeat merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan secara positif oleh aktris tersebut.
Han So-hee diketahui ditawari memerankan seorang wanita yang memiliki kemampuan melihat masa lalu orang lain. Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai keterlibatannya dalam drama tersebut.
Heartbeat diperkirakan memulai proses produksi setelah seluruh jajaran pemeran utama ditetapkan.
Drama ini telah menarik perhatian penggemar karena kembali mempertemukan karya terbaru penulis Lee Si-eun dengan konsep romansa fantasi.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan