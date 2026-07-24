Nam Joo-hyuk dan Han Soo-he Dipasangkan dalam Serial Bertajuk ‘Heartbeat'

JawaPos.com - Nam Joo-hyuk dipastikan akan membintangi drama romantis Heartbeat, karya terbaru penulis Lee Si-eun yang sebelumnya sukses melalui True Beauty dan Lovely Runner.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Jum'at (24/7), Kepastian tersebut diumumkan oleh agensi Nam Joo-hyuk pada 23 Juli.

Sementara itu, Han So-hee masih meninjau tawaran untuk memerankan tokoh utama wanita dalam drama tersebut.

Nam Joo-hyuk akan memerankan seorang pria misterius yang memiliki kemiripan dengan cinta pertama tokoh utama perempuan yang telah meninggal dunia.

Karakter tersebut menjadi pusat cerita yang memadukan unsur romansa dan fantasi.

Apabila Han So-hee menerima tawaran tersebut, keduanya akan dipasangkan untuk pertama kalinya dalam satu proyek drama.

Agensi Han So-hee menyatakan bahwa Heartbeat merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan secara positif oleh aktris tersebut.

Han So-hee diketahui ditawari memerankan seorang wanita yang memiliki kemampuan melihat masa lalu orang lain. Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai keterlibatannya dalam drama tersebut.

Heartbeat diperkirakan memulai proses produksi setelah seluruh jajaran pemeran utama ditetapkan.