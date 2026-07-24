ifeye Umumkan Pembatalan Konser Bangkok di Menit-Menit Terakhir, Penggemar Kecewa

JawaPos.com – ifeye harus membatalkan konser mereka di Bangkok, Thailand, hanya sehari sebelum jadwal pelaksanaan.

Pembatalan mendadak tersebut diumumkan melalui akun resmi ifeye pada 24 Juli, sehingga mengecewakan banyak penggemar yang telah bersiap menghadiri pertunjukan.

Konser berjudul 2026 ifeye 1st APAC TOUR [If I] in Bangkok semula dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli.

Namun, pihak agensi mengungkapkan bahwa acara tidak dapat dilaksanakan karena kendala yang berasal dari pihak penyelenggara.

Meski demikian, tidak dijelaskan secara rinci mengenai penyebab pembatalan tersebut.

Diktip dari Soompi, pihak ifeye menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan mereka di Thailand.

Agensi juga mengaku menyesalkan situasi tersebut dan berharap dapat kembali menyapa penggemar Bangkok pada kesempatan mendatang.

Pembatalan konser Bangkok menambah daftar kendala yang dihadapi rangkaian tur Asia-Pasifik ifeye.

Sebelumnya, penjualan tiket konser Bangkok juga sempat mengalami penundaan sebelum akhirnya jadwal pertunjukan resmi diumumkan kembali.