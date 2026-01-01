Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 08.32 WIB

Lee Jun Ho dan Hong Hwa Yeon Bintangi Drama Fantasi Baru tvN Foreign Embassy in Korea

lee jun ho dan hong hwa yeon (x @koreanupdates) - Image

lee jun ho dan hong hwa yeon (x @koreanupdates)

JawaPos.com – tvN mengumumkan pemeran utama drama terbaru Foreign Embassy in Korea pada 23 Juli.

Dikutip dari Dispatch, drama yang ditulis oleh Shin Ha Eun ini akan dibintangi Lee Jun Ho dan Hong Hwa Yeon, menghadirkan kisah fantasi romantis dengan latar dunia diplomasi yang menyimpan rahasia besar tentang makhluk non-manusia.

Drama mengenai kedutaan asing rahasia di Korea yang bertugas menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk dari dunia lain.

Di balik sistem diplomasi yang tampak biasa, lembaga tersebut sebenarnya menjadi tempat pengelolaan para makhluk non-manusia agar dapat hidup berdampingan dengan manusia tanpa menimbulkan kekacauan.

Lee Jun Ho akan memerankan Cha Yeon, kepala kedutaan paling misterius yang ternyata merupakan seekor naga.

Sebagai dewa air, Cha Yeon memiliki kepribadian yang menyerupai air: lembut, tenang, dan penuh kebijaksanaan, tetapi mampu berubah menjadi sosok yang sangat dahsyat ketika amarahnya memuncak.

Setelah hidup lebih dari seribu tahun dalam kesendirian, kehidupannya mulai berubah saat bertemu seorang manusia yang hadir secara tak terduga.

Sosok tersebut adalah Go Mi Woo, yang diperankan Hong Hwa Yeon. Ia merupakan mantan peraih medali emas Asian Games cabang panahan yang kini memulai karier sebagai diplomat pemula.

Takdir membawanya ditempatkan di kedutaan yang seharusnya tidak boleh dimasuki manusia, membuka pintu menuju berbagai rahasia yang selama ini tersembunyi.

Pertemuan Cha Yeon dan Go Mi Woo menjadi pusat cerita sekaligus menghadirkan chemistry romantis yang dibalut komedi ringan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore