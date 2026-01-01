Lee Jun Ho dan Hong Hwa Yeon Bintangi Drama Fantasi Baru tvN Foreign Embassy in Korea

JawaPos.com – tvN mengumumkan pemeran utama drama terbaru Foreign Embassy in Korea pada 23 Juli.

Dikutip dari Dispatch, drama yang ditulis oleh Shin Ha Eun ini akan dibintangi Lee Jun Ho dan Hong Hwa Yeon, menghadirkan kisah fantasi romantis dengan latar dunia diplomasi yang menyimpan rahasia besar tentang makhluk non-manusia.

Drama mengenai kedutaan asing rahasia di Korea yang bertugas menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk dari dunia lain.

Di balik sistem diplomasi yang tampak biasa, lembaga tersebut sebenarnya menjadi tempat pengelolaan para makhluk non-manusia agar dapat hidup berdampingan dengan manusia tanpa menimbulkan kekacauan.

Lee Jun Ho akan memerankan Cha Yeon, kepala kedutaan paling misterius yang ternyata merupakan seekor naga.

Sebagai dewa air, Cha Yeon memiliki kepribadian yang menyerupai air: lembut, tenang, dan penuh kebijaksanaan, tetapi mampu berubah menjadi sosok yang sangat dahsyat ketika amarahnya memuncak.

Setelah hidup lebih dari seribu tahun dalam kesendirian, kehidupannya mulai berubah saat bertemu seorang manusia yang hadir secara tak terduga.

Sosok tersebut adalah Go Mi Woo, yang diperankan Hong Hwa Yeon. Ia merupakan mantan peraih medali emas Asian Games cabang panahan yang kini memulai karier sebagai diplomat pemula.

Takdir membawanya ditempatkan di kedutaan yang seharusnya tidak boleh dimasuki manusia, membuka pintu menuju berbagai rahasia yang selama ini tersembunyi.