Jelang Fancon Asia, FIFTY FIFTY Rilis Teaser Spesial 'Genie Magic'

JawaPos.com - FIFTY FIFTY meningkatkan antusiasme penggemar jelang perilisan mini album keempat mereka.

Grup ini merilis video teaser spesial untuk lagu "Genie Magic", yang sebelumnya telah lebih dulu menarik perhatian berkat penampilan live para member.

Para member tampil bak peri pembawa keberuntungan di tengah taman hijau yang dipenuhi nuansa segar.

Senyum ceria, visual menawan, dan energi positif yang mereka pancarkan menciptakan suasana hangat sekaligus menyegarkan, seolah mengajak penggemar memasuki dunia penuh keajaiban.

Dilansir dari The Chosun, "Genie Magic" mengusung tema tentang momen-momen ajaib yang hadir dalam setiap kisah cinta.

Dipadukan dengan warna vokal khas FIFTY FIFTY yang lembut namun penuh tenaga, lagu ini menghadirkan nuansa ceria yang mampu membangkitkan semangat dan memberikan perasaan bahagia bagi para pendengarnya.

Sebelum dirilis secara resmi, lagu ini sudah lebih dulu menjadi perbincangan hangat setelah cuplikan penampilan live para member beredar di berbagai platform.

Harmonisasi vokal yang manis, nada tinggi yang stabil, serta kemampuan bernyanyi secara langsung menuai banyak pujian dan membuat "Genie Magic" digadang-gadang sebagai salah satu lagu favorit penggemar.

Kesuksesan awal tersebut semakin memperkuat reputasi FIFTY FIFTY sebagai grup yang konsisten menghadirkan lagu-lagu populer.