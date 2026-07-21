Sinopsis Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (2016): Rumah Bagi Mereka yang Terlalu Aneh Bagi yang Biasa

JawaPos.com - Semua orang berhak memiliki sebuah tempat yang menjadi rumah untuk mereka. Entah itu sebuah rumah megah, kamar sempit, atau hanya sebuah ranjang untuk tidur. Namun sayangnya tidak bisa mendapatkan akses untuk memiliki atap di atas kepala mereka.

Karena itu, banyak komunitas, organisasi, yayasan atau badan sosial lainnya bergerak dalam misi pembangunan rumah atau tempat berlindung (shelter).

Banyak orang mendirikan panti untuk berbagai individu yang membutuhkan. Terutama anak-anak yang kehilangan rumah, atau keluarga mereka tidak bisa menjaga mereka karena berbagai alasan.

Ms. Peregrine (Eva Green) adalah salah satu kepala panti bagi anak-anak berbakat khusus sejak tahun 40-an. Rumahnya menjadi tempat berlindung 12 anak-anak unik. Namun Ms. Peregrine membutuhkan bantuan dari seseorang dari masa depan.

Jake (Asa Butterfield) baru-baru ini mengalami pengalaman buruk. Ia menyaksikan kakeknya dibunuh dan jasadnya kehilangan kedua bola matanya. Namun polisi menyatakan penyebab kematian kakeknya sebagai serangan jantung.

Setelah kejadian tersebut, kedua orang tuanya membawa Jake ke seorang psikolog untuk membantu Jake melewati masa dukanya.

Bibi Jake memberinya sebuah buku kliping milik kakeknya yang berisi sebuah kartu pos dari Mr. Peregrine. Dalam kartu tersebut bertuliskan bahwa ia menantikan kembalinya kakek Jake. Kartu tersebut berisi alamat pengirimnya, yaitu Pulau Cairnholm yang berada di Wales, Inggris.

Mengetahui hal tersebut dari Jake, psikolognya menyarankan untuk Jake pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan teman-teman lama kakek Jake. Berharap mungkin hal tersebut dapat menyenangkan Jake.

Jake pergi ke tempat tersebut bersama ayahnya, yang kebetulan tidak memiliki hubungan baik dengan almarhum kakek. Mereka berdua menginap di sebuah bar yang menyewakan kamar untuk mereka. Ayahnya juga meminta dua laki-laki lokal untuk memandu Jake berkeliling pulau serta mencari lokasi rumah Ms. Peregrine.