Bang Faiq Penjual Kambing Asal Batu Viral, Akun Instagramnya Raup 84 Ribu Followers dalam Sekejap

JawaPos.com - Sosok Bang Faiq kini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Penjual kambing asal Kota Batu, Malang, itu mendadak viral di media sosial setelah akun Instagram yang baru dibuatnya berhasil meraup puluhan ribu pengikut dalam sekejap.

Akun Instagram Bang Faiq, @bangfaiq_batu, mulai aktif pada Jumat (17/7) lalu. Meski baru mengunggah beberapa konten, hingga hari ini, Minggu (19/7) jumlah pengikutnya sudah menembus angka 84 ribu followers lebih. Pertumbuhan akun tersebut terjadi dalam waktu sangat singkat menarik perhatian warganet.

Video pertama Bang Faiq menjadi salah satu pemicu viralnya akun tersebut. Direkam di kandang kambing, video itu telah disaksikan lebih dari 6,6 juta kali. Dalam unggahan tersebut, ia memperkenalkan diri sekaligus mengungkapkan niatnya akan menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif.

"Insya Allah bersama-sama jadi saksi. Mulai hari ini, Jumat, saya akan mulai membuat akun pertama dari nol followers. Saya akan mencoba berbagi kebaikan bersama," ujar Bang Faiq.

Tak lama setelah videonya ramai diperbincangkan, Bang Faiq kembali membuat video menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diterimanya. Ia mengaku tidak menyangka respons publik begitu besar terhadap akun Instagram pribadinya.

"Terima kasih banyak teman-teman supportnya, masya Allah. Jauh melebihi ekspektasi kami, jauh melebihi dugaan. Baru buka akun sudah dapat support yang segitu banyak," ungkapnya.

Bang Faiq secara tegas menepis anggapan bahwa aktivitasnya di kandang kambing hanya sekadar strategi untuk menarik perhatian atau gimmick. Menurutnya, seluruh konten yang ditampilkan merupakan bagian dari rutinitas sehari-harinya sebagai pedagang kambing.

Konten-konten yang diunggah Bang Faiq memang lebih banyak memperlihatkan aktivitas merawat dan menjual kambing. Di sela-sela kegiatan tersebut, ia juga menyisipkan pesan positif bernuansa religius yang juga mendapat respons positif dari para pengikutnya.