Bambang Anak Meisya Siregar dan Bebi Romeo Hampir Tenggelam di Laut, Sejumlah Selebriti Berkomentar

JawaPos.com - Insiden yang nyaris merenggut nyawa Muhammad Bambang Arr Ray Bach, putra bungsu pasangan Meisya Siregar dan Bebi Romeo, mengundang perhatian publik. Setelah ceritanya dibagikan melalui unggahan media sosial oleh Meisya Siregar, sejumlah selebriti turut menyampaikan doa, rasa syukur, simpati, dan dukungan untuk keluarga Bebi.

Peristiwa tidak menyenangkan tersebut terjadi saat Meisya Siregar berlibur di Bali. Bambang sempat terseret ombak besar ketika bermain di pantai dan nyaris tenggelam. Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh lifeguard dan dibantu sejumlah orang di lokasi, termasuk rekan sesama selebriti Irvan Farhad atau Baba dan Hamidah Rachmayanti.

Unggahan video Meisya Siregar yang memperlihatkan detik-detik menegangkan langsung dibanjiri komentar banyak kalangan selebriti. Beberapa diantaranya yaitu Irfan Hakim, Tantri Kotak, Melaney Ricardo, Mona Ratuliu, Artika Sari Devi, Sinyorita Esperanza, dan lain-lain.

Sejumlah dari mereka mengaku ikut merasakan kepanikan sekaligus bersyukur karena Bambang berhasil selamat meski sempat terbawa arus ombak.

Melaney Ricardo sangat senang sekaligus mengungkapkan rasa syukur karena putra Meisya dan Bebi diberikan keselamatan.

"Alhamdulilah puji Tuhan @meisya_siregar sayang. Allah masih menjaga dan melindungi Bambang. Praise be to Allah," tulis Melaney Ricardo.

Komentar serupa juga datang dari Mona Ratuliu. Ia mengaku tidak sanggup menyaksikan video tersebut hingga selesai karena merasa tidak tega melihat Bambang digulung ombak.

"Meees, nggak sanggup lanjutin nonton gue," tulis Mona Ratuliu.