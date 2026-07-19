Putra Meisya Siregar Terseret Ombak di Bali, Bebi Romeo Merasa Gagal Jadi Ayah

JawaPos.com - Liburan keluarga Meisya Siregar dan Bebi Romeo di Bali berubah menjadi momen yang nyaris berujung petaka. Muhammad Bambang Arr Ray Bach, putra bungsu mereka, hampir kehilangan nyawa setelah terseret ombak besar saat bermain di pantai.

Kisah tersebut dibagikan Meisya Siregar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan peristiwa tersebut menjadi pengalaman paling menegangkan sekaligus menyisakan trauma mendalam bagi dirinya dan juga sang suami.

"Kejadian itu menjadi penyesalan kami sebagai orang tua. Karena hanya beberapa menit merasa aman, kami hampir kehilangan anak yang paling kami cintai," ujar Meisya Siregar.

Menurut dia, Bambang sejak kecil sejatinya sudah sangat akrab dengan suasana laut dan pantai. Kebiasaan diajak bermain di pantai sejak kecil membuat dirinya dan Bebi Romeo sempat merasa putra mereka cukup memahami kondisi pantai sehingga bisa bermain dengan aman. Namun, rasa percaya itu justru membuat mereka lengah.

"Hari itu kami lengah. Kami duduk agak jauh dari bibir pantai membiarkan Bambang bermain bersama sahabatnya tanpa benar-benar mengawasi setiap detiknya," kata Meisya Siregar.

Dia pun menceritakan detik-detik saat Bambang nyaris tenggelam akibat terseret ombak. Menurutnya, awalnya suasana pantai berjalan normal. Bambang bersama teman-temannya bermain di pantai. Situasi berubah dalam hitungan detik ketika ombak besar datang secara tiba-tiba dan menyeret Bambang ke laut.

"Awalnya semua terlihat biasa. Anak-anak bermain, tertawa, menikmati ombak, sampai tiba-tiba satu ombak besar datang dan Bambang menghilang. Detik itu rasanya dunia berhenti. Bambang terseret ombak," ujar Meisya Siregar.

Beruntung pada saat kejadian, terdapat rekan sesama selebriti yaitu Irvan Farhad atau Baba dan Hamidah Rachmayanti di lokasi. Selain itu, lifeguard juga sigap memberikan pertolongan dan berhasil menyelamatkan Bambang.