Setelah Desy Ratnasari, Ruben Onsu Kini Dijodohkan Netizen dengan Catherine Wilson

Kebersamaan Ruben Onsu dengan Catherine Wilson membuat netizen menjodohkan mereka. (Instagram: cathrinewilson)
JawaPos.com - Nama Ruben Onsu kembali menjadi perbincangan di media sosial. Setelah sempat dijodohkan dengan Desy Ratnasari, kini presenter kondang itu ramai dipasangkan oleh warganet dengan artis Catherine Wilson.
Perjodohan tersebut mencuat setelah Ruben dan Catherine beberapa kali terlihat menghadiri kajian dan pengajian yang sama. Momen kebersamaan keduanya pun dibagikan Catherine Wilson melalui akun Instagram pribadinya.
Dalam unggahan tersebut, Catherine tampak berdiri di samping Ruben Onsu. Perempuan berusia 45 tahun itu tampil anggun mengenakan hijab dan busana tertutup saat menghadiri acara kajian.
Melalui keterangan unggahannya, Catherine mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mengenal Ruben. Namun, belakangan ini intensitas pertemuan mereka semakin sering karena berada di lingkungan kajian yang sama.
"Alhamdulilah setelah bertahun-tahun berteman dengan @ruben_onsu belakangan ini, sering bertemu dalam kajian silaturahmi. Semoga ke.depannya semakin baik. Amin," tulis Catherine Wilson di akun Instagram pribadinya.
Unggahan tersebut langsung dipenuhi komentar warganet. Banyak yang mendoakan agar keduanya berjodoh karena dinilai memiliki kecocokan dan kini sama-sama aktif mengikuti kegiatan keagamaan.
"Masya Allah semoga kalian berjodoh ya. Sangat cocok sekali bang @ruben_onsu," tulis salah seorang netizen.
"Semoga berjodoh dunia akhirat @ruben_onsu @cathrinewilson," tulis warganet lainnya.
Ada pula yang menilai keduanya sudah memiliki kesamaan frekuensi sehingga dianggap cocok untuk membangun hubungan lebih serius, bahkan menikah dan membangun bahtera rumah tangga.
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