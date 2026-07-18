Kebahagiaan Ari Irham Jajal Karakter Rebel di Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis

JawaPos.com - Ari Irham dipercaya menghidupkan karakter Dika dalam film Takkan Ku Biarkan Kau Menangis. Dika dikisahkan sebagai seorang remaja sekaligus personel Sans Band.

Ari menyatakan, mendalami tokoh tersebut bukan sesuatu yang mudah untuknya. "Dinamika karakter Dika ini lumayan cukup sulit," ucap Ari saat konferensi pers di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan.

Pasalnya, Dika dan Ari memiliki jalan hidup maupun karakter yang berbeda. Kehidupan Dika adalah sesuatu yang baru baginya. Selayaknya anak band, Dika mempunyai sisi pemberontak yang tidak dipunyai Ari.

"Dia ini kebalikan dari saya aslinya," cetus dia.

Namun, kekasih Taskya Namya itu mengaku sangat menikmati tuntutan sekaligus tantangan tersebut. Sebab, Dika memberikan pengalaman serta pembelajaran baru.

"Ini jadi tantangan menarik buat saya karena bisa eksplorasi sisi diri saya yang lain. Saya bisa jadi anak rebel, tapi bisa merayu ibunya dan orang-orang di sekelilingnya. Itu alasan saya memutuskan ambil karakter ini," ucap Ari.

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Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang ibu tunggal, Dini (Shanty) dengan putranya, Dika. Perbedaan cara pandang membuat hubungan mereka kerap diwarnai dengan kesalahpahaman.

Di fase pencarian jati diri, Dika bertemu dengan Om Radit (Ariyo Wahab) yang membuatnya seolah bisa melihat makna hidup. Dika pun memutuskan untuk meneruskan mimpinya meraih kesuksesan di dunia musik bersama Sans Band.