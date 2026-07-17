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Leni Setya Wati
Jumat, 17 Juli 2026 | 21.33 WIB

Lee Jin Uk Pertimbangkan Remake Korea Unnatural Bersama Lim Yoona 

lee jin uk dan yoona (x @soompi) - Image

lee jin uk dan yoona (x @soompi)

 
JawaPos.com – Drama Unnatural semakin menarik perhatian setelah aktor Lee Jin Uk mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dalam proyek tersebut.
 
Menurut laporan soompi, Lim Yoona dari Girls' Generation juga lebih dulu dikonfirmasi sedang mempertimbangkan tawaran membintangi remake Korea dari serial Jepang populer tersebut.
 
Pada 15 Juli dikabarkan bahwa Lee Jin Uk sedang dalam tahap diskusi untuk membintangi Unnatural.
 
Menanggapi kabar tersebut, agensinya, BH Entertainment, menyatakan bahwa sang aktor memang menerima tawaran dan saat ini tengah mempertimbangkannya secara positif.
 
Unnatural merupakan drama bergenre misteri medis yang berfokus pada tim dokter forensik yang mengungkap berbagai fakta tersembunyi di balik kematian tidak wajar.
 
Versi orisinal Jepang meraih kesuksesan besar, baik dari sisi rating maupun penghargaan, sehingga remake Korea ini menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan.
 
Drama tersebut akan disutradarai Park Yoo Young, sosok di balik kesuksesan The Kidnapping Day dan Ms. Incognito.
 
Yoona akan memerankan dokter forensik Im Do Eun, karakter yang dikenal cerdas, optimistis, dan pantang menyerah dalam mengungkap kebenaran.
 
Meski memiliki kepribadian ceria, ia juga dikenal tegas dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya.
 
Sementara itu, Lee Jin Uk sedang dipertimbangkan untuk memerankan Koo Seung Hyuk, rekan kerja Im Do Eun yang memiliki masa lalu kelam.
 
Berbeda dengan karakter Yoona, Koo Seung Hyuk digambarkan sebagai sosok yang dingin, rasional, dan selalu mengutamakan bukti dibanding emosi saat menangani setiap kasus.
 
Unnatural diprediksi menghadirkan kolaborasi akting yang kuat antara Lee Jin Uk dan Yoona.
 
Dengan kisah investigasi medis yang menegangkan serta jajaran pemain berbakat, drama ini berpotensi menjadi salah satu tayangan Korea paling dinantikan saat resmi diproduksi.
 
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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