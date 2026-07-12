Rumah Komika Mega Salsabila Didatangi Polisi Usai Konten Satir Soal Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah Viral

JawaPos.com - Rumah komika Mega Salsabila didatangi petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya setelah konten satir yang sempat dibuatnya terkait penggeledahan rumah di Sentul, Bogor, milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjadi perbincangan dan viral di media sosial.

Momen kedatangan polisi yang berjumlah sekitar 6 orang sempat disiarkan oleh Mega Salsabila melalui siaran langsung pada Sabtu (11/7) dini hari. Mega cukup terkejut karena siaran live banyak yang nonton meski dilakukan pada waktu dini hari.

Video yang diunggah Mega sebelumnya menuai perhatian karena berisi pernyataan bernada satir. Dalam video tersebut, Mega Salsabila mengaku sebagai pemilik harta yang ditemukan di rumah Sentul. Unggahan itu kemudian viral dan memicu beragam reaksi dari warganet karena dianggap berkaitan dengan isu yang sedang menjadi sorotan publik.

Setelah videonya ramai diperbincangkan, Mega memberikan penjelasan melalui unggahan video diunggah di Facebook. Ia menegaskan bahwa seluruh isi video tersebut merupakan konten satir dan bukan fakta yang dimaksudkan untuk dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Mega, banyak orang keliru memahami isi videonya. Ia mengatakan bahwa pengakuannya sebagai pemilik harta tersebut hanyalah bagian dari materi komedi yang dibuat untuk tujuan menyindir situasi yang sedang ramai diperbincangkan.

"Video yang ini nih yang gua bilang itu duit rumah Sentul adalah duit dari kakek buyut gua, warisan. Orang-orang pada percaya. Lu pikir muka gua muka punya emas 74 kilo? Memang muka gua muka duit dolar ya? Orang berada lah gitu ya," kata Mega Salsabila.

Mega menegaskan bahwa video tersebut dibuat sebagai satir terhadap narasi yang menurutnya sulit untuk diterima dengan logika dan akal sehat. Ia juga menyampaikan permintaan maaf apabila ada masyarakat yang menganggap isi videonya sebagai pengakuan yang benar padahal tidak.

"Itu konten satir ya teman-teman. Itu duit punya orang tapi kagak ada yang ngaku jadi aku akuin, itu satir. Karena kagak masuk di akal gua ada duit di rumah dan duit itu adalah duit orang lain. Kalau orang kan nyimpan uang di bank, nyimpan uang di rumah Jampidsus ngapain? Makanya gua kontenin, jadiin satir," kata Mega Salsabillah.