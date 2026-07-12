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Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 16.03 WIB

Vernon dan THE 8 Tulis Sejarah Baru SEVENTEEN Lewat Konser Solo V8

V8 (x @pledis_17)

 

 
JawaPos.com – V8 yang beranggotakan Vernon dan THE 8 akhirnya membuka rangkaian konser solo perdana mereka yang berjudul 2026 Vernon THE 8 [V8] Live – Goyang.
 
Dikutip dari Dispatch, konser tersebut akan di gelar pada 11 dan 12 Juli 2026 di Hall 1 KINTEX Exhibition Center 1, Goyang, Korea Selatan.
 
Bagi penggemar internasional, pertunjukan tersebut juga disiarkan secara daring sehingga dapat dinikmati dari berbagai negara.
 
V8 menghadirkan standing concert pertama yang pernah digelar oleh unit maupun grup tersebut. 
 
Konsep ini memungkinkan penonton menikmati pertunjukan dengan lebih dekat, menciptakan suasana yang lebih hidup dan interaktif sepanjang konser.
 
Untuk memberikan pengalaman yang berbeda, Vernon dan THE 8 menyiapkan tata panggung modern yang dipadukan dengan efek visual spektakuler.
 
Permainan laser, video mapping, serta pencahayaan dinamis akan memperkuat setiap penampilan, membuat konser terasa layaknya festival musik yang penuh energi.
 
Sebelum konser utama dimulai, V8 lebih dulu menggelar acara pre-listening party pada akhir bulan lalu.
 
Acara tersebut dikemas dalam konsep pesta DJ yang memungkinkan para anggota berinteraksi langsung dengan penggemar sambil menikmati lagu-lagu dari album terbaru mereka.
 
Suasana yang santai dan penuh semangat menjadi pemanasan sempurna menjelang konser resmi.
 
Kesuksesan konser di Goyang akan berlanjut ke Hong Kong. V8 dijadwalkan tampil di AsiaWorld-Expo Hall 10 mulai 17 hingga 19 Juli.
 
Antusiasme penggemar yang begitu besar bahkan membuat penyelenggara menambahkan satu jadwal pertunjukan setelah dua konser awal terjual dengan respons yang sangat positif.
 
Tak hanya bersinar di atas panggung, V8 juga menunjukkan performa impresif di industri musik. 
 
Mini album perdana mereka berhasil mencatat penjualan lebih dari 620 ribu kopi sesaat setelah dirilis.
 
Album tersebut juga menduduki posisi puncak tangga album mingguan Circle Chart untuk periode 28 Juni hingga 4 Juli, membuktikan popularitas unit baru ini di kalangan CARAT.
 
Melalui konser solo perdana dan pencapaian album yang mengesankan, Vernon dan THE 8 sukses membuka babak baru dalam perjalanan karier mereka sebagai unit V8.
 
Dengan konsep pertunjukan yang segar, kualitas musik yang baru, serta dukungan luar biasa dari penggemar, V8 menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu unit paling menjanjikan di bawah naungan SEVENTEEN.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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