Perubahan Elly Sugigi Usai Melakukan Operasi Plastik, Dipuji Mirip Natasha Wilona

JawaPos.com - Komedian Elly Sugigi menjadi sorotan atas perubahan yang terjadi pada bagian wajahnya usai melakukan tindakan operasi plastik. Netizen di dunia maya kompak memberikan pujian dianggap lebih muda dan tambah cantik. Elly bahkan dipuji mirip Natasha Wilona.

Operasi plastik biasanya dijalani di luar negeri. Akan tetapi perempuan yang kerap disapa Mpok Elly justru sangat percaya diri melakukan tindakan operasi plastik di Jakarta.

Elly Sugigi melakukan operasi plastik untuk membenahi bagian hidungnya yang sempat terlihat miring. Hidungnya diluruskan dengan menambahkan bagian dari tubuhnya sendiri supaya hidungnya jadi terlihat lebih proporsional.

"Itu diambil dari kuping tulang rangu, terus kemudian ditambah dengan implan," cerita Mpok Elly.

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Dia memastikan proses operasi dilakukan tanpa ada rasa sakit sama sekali. Elly Sugigi mengaku dirinya termasuk orang yang sangat takut akan rasa sakit.

"Nggak ada rasa sakit sama sekali. Terus di area mata juga ditarik biar nggak kendur," paparnya.

Elly Sugigi mengaku puas dengan hasilnya, berhasil membuat wajahnya jadi terlihat lebih muda dan tambah cantik.

Menurut Elly Sugigi, sebenarnya ada beberapa tawaran untuk dirinya melakukan operasi plastik ke luar negeri. Penawaran tersebut tidak disanggupinya karena mempertimbangkan biaya harus bolak balik ke sana.