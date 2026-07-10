Lee Jong-suk dan IU Resmi Mengakhiri Kisah Asmara Setelah 4 Tahun Bersama

JawaPos.com – Aktor Lee Jong-suk dan penyanyi sekaligus aktris IU resmi mengakhiri hubungan asmara mereka setelah berpacaran selama empat tahun.

Dilansir dari laman Soompi pada Jum'at (10/7), Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi Lee Jong-suk, Ace Factory, pada 10 Juli. Meski berpisah, keduanya sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik sebagai rekan kerja profesional.

Pihak agensi menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Lee Jong-suk dan IU.

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Agensi juga meminta pengertian publik karena alasan perpisahan berkaitan dengan kehidupan pribadi kedua artis.

Oleh sebab itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab berakhirnya hubungan mereka.

Hubungan Lee Jong-suk dan IU pertama kali terungkap pada akhir 2022 setelah Lee Jong-suk menyampaikan ungkapan khusus saat menerima penghargaan di ajang MBC Drama Awards.

Tidak lama kemudian, kedua belah pihak mengonfirmasi bahwa hubungan persahabatan mereka berkembang menjadi hubungan asmara yang serius.

Sejak saat itu, keduanya dikenal menjalani hubungan secara tertutup dan saling mendukung aktivitas masing-masing.

Setelah mengakhiri hubungan, Lee Jong-suk dan IU berkomitmen untuk tetap menjalin hubungan profesional di industri hiburan Korea Selatan.