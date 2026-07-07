IDNTT Tampilkan 20 Anggota dalam Concept Photo itsnotover, Visual Grup Jadi Sorotan

JawaPos.com – Boy group yang berada dibawah naungan MODHAUS, IDNTT, kembali menarik perhatian penggemar dengan merilis concept photo terbaru untuk proyek itsnotover – Horizon.



Menurut laporan KScoop News, teaser terbaru ini menampilkan 20 anggota dalam satu proyek, menandai semakin dekatnya grup menuju formasi lengkap beranggotakan 24 orang.

Rangkaian concept photo tersebut dirilis secara bertahap melalui kanal resmi IDNTT. Dalam batch terbaru, para anggota tampil dengan konsep yang berani dan modern, mengusung gaya busana bernuansa Chrome Hearts-inspired yang memperkuat kesan edgy sekaligus karismatik.

Delapan anggota yang menjadi sorotan dalam teaser terbaru adalah Kim Dohun, Lee Cheongmyeong, Hwang Eunsoo, Kwak Giwoong, Yang Gyungho, Kim Juho, Kim Eunsung, dan Choi Gyeongbeen.

Masing-masing memperlihatkan karakter visual yang berbeda, namun tetap menyatu dalam konsep yang diusung untuk itsnotover – Horizon.

Dengan dirilisnya teaser tersebut, jumlah anggota IDNTT yang telah diperkenalkan kini mencapai 20 orang.

Artinya, hanya tersisa empat anggota lagi yang belum diungkap sebelum grup ini melengkapi formasi 24 anggota sesuai konsep besar yang telah dirancang MODHAUS sejak awal pembentukan IDNTT.

IDNTT sendiri mengusung sistem yang serupa dengan senior satu agensinya, tripleS, yakni membangun grup melalui beberapa unit.

Setelah unevermet dan yesweare, proyek itsnotover menjadi unit terakhir yang akan menyempurnakan struktur grup sebelum memulai aktivitas sebagai formasi penuh.

Deretan concept photo terbaru ini pun semakin meningkatkan antusiasme para penggemar yang telah menantikan debut unit itsnotover.