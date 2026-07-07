The Rope Curse 4 Angkat Teror Kuntilanak Indonesia, Franchise Horor Taiwan Semakin Mendunia

JawaPos.com – The Rope Curse, resmi berlanjut dengan film keempat berjudul The Rope Curse 4.

Dikutip dari Variety, film terbaru ini akan membawa kisahnya ke Indonesia dan mengangkat legenda urban kuntilanak, menandai pertama kalinya seri tersebut mengambil latar di luar Taiwan.

Film ini kembali diproduseri oleh Jeff Tsou dan disutradarai oleh Shih-Han Liao. Proses syuting dilakukan di Jakarta, sementara ceritanya memadukan mitologi khas Franchise The Rope Curse dengan unsur horor tradisional Indonesia untuk menghadirkan pengalaman yang lebih segar bagi penonton.

The Rope Curse 4 mengikuti kisah seorang pria yang melakukan perjalanan ke Pontianak sambil membawa jenazah saudara perempuannya demi memenuhi wasiat terakhir sang adik sekaligus mencari ayah yang telah lama meninggalkan keluarga mereka.

Namun, perjalanan tersebut berubah menjadi mimpi buruk setelah salah satu anggota keluarga mengalami kutukan supranatural usai menyaksikan sebuah kematian misterius.

Upaya mencari pertolongan spiritual membawa mereka semakin jauh ke wilayah Indonesia hingga akhirnya berhadapan dengan kuntilanak, sosok arwah pendendam yang dikenal luas dalam cerita rakyat Nusantara.

Kehadiran makhluk tersebut menjadi elemen baru yang memperluas mitologi waralaba The Rope Curse.

Film ini dibintangi oleh Vera Chen, yang sebelumnya tampil di The Rope Curse 2, serta Wilson Hsu dari The Rope Curse 3.

Selain itu, The Rope Curse 4 juga melibatkan sejumlah aktor Indonesia, menjadikannya sebagai kolaborasi lintas negara yang memperkuat nuansa lokal dalam cerita.