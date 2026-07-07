Pemain 5cm: Revolusi Hati Mulai Diumumkan, Gabungkan Cast Lama dan Wajah Baru

poster 5cm : revolusi hati (x @habisnontonfilm)
JawaPos.com – Soraya Intercine Films mulai mengungkap pemeran untuk film 5cm: Revolusi Hati.
Setelah teaser perdana dirilis, publik dibuat antusias dengan kembalinya sejumlah pemain dari film 5 cm (2012), yang akan dipadukan dengan beberapa wajah baru dalam sekuel terbaru tersebut.
Berdasarkan daftar pemain yang telah terungkap, Herjunot Ali, Fedi Nuril, Denny Sumargo, Saykoji, dan Pevita Pearce dipastikan kembali membintangi film ini.
Kehadiran para pemeran lama menjadi kabar gembira bagi penggemar yang telah menantikan kelanjutan kisah persahabatan Genta, Zafran, Arial, Ian, dan Dinda setelah lebih dari satu dekade.
Selain para pemain lama, 5cm: Revolusi Hati juga menghadirkan sejumlah wajah baru. Nama-nama seperti Rachel Aseelah, Ali Fikry, Bima Sena, Olivia Morrison, dan Fanny Ghassani masuk dalam daftar pemeran, menandakan akan hadirnya karakter generasi baru yang melengkapi perjalanan cerita.
Film ini disutradarai oleh Emil Heradi dengan naskah yang kembali ditulis oleh Donny Dhirgantoro, penulis novel 5 cm.
Sementara itu, Sunil Soraya kembali dipercaya sebagai produser melalui Soraya Intercine Films untuk melanjutkan kisah yang telah menjadi salah satu film petualangan Indonesia paling ikonis.
Meski sinopsis lengkap masih dirahasiakan, teaser yang telah dirilis mengisyaratkan bahwa 5cm: Revolusi Hati akan tetap mengangkat tema persahabatan, mimpi, dan perjalanan hidup.
Kali ini, cerita diperkirakan akan memperlihatkan perkembangan para karakter lama sekaligus memperkenalkan generasi baru yang membawa semangat berbeda.
Pengumuman para pemain langsung mendapat sambutan hangat dari warganet.
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