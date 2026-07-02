Flex X Cop 2 Resmi Tayang Agustus 2026, Ahn Bo Hyun Kembali Pecahkan Kasus Lebih Menegangkan

Ilustrai photo dari x @kdrama_menfes

JawaPos.com - Drama "Flex X Cop" akhirnya bersiap menyapa penonton dengan musim kedua.

SBS telah mengonfirmasi bahwa "Flex X Cop 2" akan mulai tayang pada 7 Agustus 2026, membawa kisah yang lebih intens, penuh aksi, sekaligus dibumbui humor khas yang menjadi identitas serial ini.

Ahn Bo Hyun kembali menghidupkan karakter Jin Yi Soo, pewaris konglomerat yang memilih jalan hidup sebagai seorang detektif.

Berbekal pengalaman dari berbagai kasus besar di musim pertama, Yi Soo kini tampil lebih matang, lebih percaya diri, dan siap menghadapi penyelidikan yang jauh lebih rumit dari sebelumnya.

Namun, musim terbaru tidak hanya menawarkan kasus-kasus yang lebih menantang. Kehadiran Jung Eun Chae sebagai Joo Hye Ra menjadi warna baru yang dipastikan mengubah dinamika tim.

Mantan anggota unit antiteror tersebut kini dipercaya memimpin Unit Kejahatan Kekerasan—bahkan ia pernah menjadi instruktur yang melatih Jin Yi Soo saat menempuh pendidikan kepolisian.

Hubungan keduanya diprediksi akan menjadi salah satu daya tarik utama musim kedua.

Pertemuan kembali antara murid dan mantan pelatih itu menghadirkan adu strategi, perbedaan karakter, hingga momen-momen komedi yang membuat penyelidikan terasa semakin hidup.

Tak hanya menghadirkan wajah baru, "Flex X Cop 2" juga mempertahankan kekuatan utamanya dengan membawa kembali para anggota tim yang telah dicintai penonton.

Kang Sang Jun, Kim Shin Bi, Jung Ga Hee, dan Kim Myung Soo kembali bergabung, menjanjikan chemistry solid yang menjadi salah satu alasan kesuksesan musim pertama.

Kejutan lainnya datang dari Yoo Seung Ho, yang akan tampil sebagai bintang tamu spesial. Ia memerankan Yoo Seong Won, putra bungsu keluarga konglomerat yang berprofesi sebagai pemahat.

Meski hanya hadir dalam penampilan khusus, karakternya diyakini akan memainkan peran penting dalam salah satu kasus yang dihadapi Jin Yi Soo.

Di balik layar, sutradara Kim Jae Hong kembali bekerja sama dengan penulis Kim Ba Da untuk menghadirkan cerita yang lebih besar dan penuh kejutan.

Tim produksi menjanjikan investigasi yang semakin kompleks, aksi yang lebih mendebarkan, serta perkembangan karakter yang akan membuat penonton semakin terikat dengan setiap tokohnya.

Dengan kombinasi misteri, aksi, komedi, dan hubungan antarkarakter yang semakin menarik, "Flex X Cop 2" diprediksi menjadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan pada paruh kedua 2026.

Kini, penggemar hanya tinggal menghitung hari untuk kembali mengikuti petualangan Jin Yi Soo dalam membongkar berbagai kasus yang lebih berbahaya dan tak terduga.