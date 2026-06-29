AEN Bangkitkan Antusiasme Penggemar Lewat Trailer A New Era Of Now, Debut Resmi Kian Dinantikan

Ilustrasi photo dari x @OneilyMusic JawaPos.com - Grup rookie AEN resmi memulai hitung mundur menuju debut mereka dengan merilis trailer bertajuk A New Era Of Now.

Video pembuka ini menjadi perkenalan perdana terhadap dunia dan identitas yang ingin dibangun AEN, sekaligus membangkitkan rasa penasaran penggemar yang telah lama menantikan langkah pertama mereka di industri K-Pop.

Sejak detik pertama, trailer tersebut menghadirkan pengalaman visual yang memukau.

Balutan sinematografi bergaya futuristis dipadukan dengan permainan cahaya, komposisi artistik, dan nuansa misterius yang menciptakan atmosfer penuh teka-teki.

Alih-alih mengungkap semuanya, AEN memilih menyimpan banyak rahasia yang membuat penonton ingin terus mencari makna di balik setiap adegan.

Judul A New Era Of Now seolah menjadi pernyataan bahwa AEN siap membuka lembaran baru dalam perjalanan mereka.

Trailer ini mengusung pesan tentang keberanian untuk melangkah menuju masa depan, menghadirkan konsep yang modern sekaligus sarat makna, sehingga memberikan kesan berbeda dibandingkan video debut pada umumnya.

Meski belum memperdengarkan lagu utama secara penuh, cuplikan yang ditampilkan berhasil memberikan gambaran mengenai karakter grup.