Joint Guarantee Romance Jadi Drama Romantis Terbaru, Ini Sinopsis dan Para Pemerannya

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JawaPos.Com - Gelombang drama romantis kembali diramaikan dengan kehadiran Joint Guarantee Romance, serial terbaru yang mengusung kisah hangat tentang kehidupan anak muda, persahabatan, dan cinta yang tumbuh tanpa diduga.
Menggabungkan nuansa romansa yang manis dengan dinamika kehidupan sehari-hari, drama ini siap menghadirkan pengalaman menonton yang ringan, menghibur, sekaligus menyentuh hati.
Mengusung format drama pendek sebanyak 50 episode, Joint Guarantee Romance dirancang untuk menjangkau penonton global dengan alur yang cepat, emosional, dan penuh momen yang membuat penonton ikut tersenyum maupun berdebar.
Sinopsis: Ketika Rumah Kontrak Menjadi Awal Sebuah Kisah Cinta
Bagaimana jika orang asing yang tinggal serumah perlahan menjadi sosok paling berarti dalam hidup?
Premis inilah yang menjadi inti cerita Joint Guarantee Romance. Drama ini mengikuti kehidupan sekelompok anak muda yang terpaksa berbagi tempat tinggal karena berbagai alasan.
Di balik rutinitas sederhana, mulai dari memasak bersama, berbagi cerita setelah hari yang melelahkan, hingga menghadapi persoalan hidup, hubungan mereka berkembang menjadi ikatan yang jauh lebih dalam.
Berbagai kesalahpahaman, konflik kecil, dan momen tak terduga justru menjadi jembatan yang mempertemukan hati mereka.
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