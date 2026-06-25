Jacob THE BOYZ Sapa Penggemar Lewat Asia Showcase Tour “More Than Words”

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JawaPos.com - Jacob THE BOYZ bersiap membuka babak baru dalam perjalanan kariernya. Sang idola resmi mengumumkan rangkaian tur showcase solo pertamanya di Asia bertajuk “More Than Words”, sebuah perjalanan musikal yang akan membawanya lebih dekat dengan para penggemar di berbagai negara.

Pengumuman tersebut langsung membangkitkan antusiasme THE B di seluruh Asia.

Dikenal dengan suara lembut dan pesonanya yang hangat, Jacob siap menghadirkan panggung yang tidak hanya dipenuhi musik, tetapi juga cerita, kenangan, dan emosi yang selama ini ia simpan untuk dibagikan kepada para penggemarnya.

Melalui poster resmi yang dirilis, “JACOB 1st Asia Showcase Tour: More Than Words” akan dimulai di Seoul pada 17 Juli 2026.

Setelah membuka tur di kampung halaman aktivitasnya sebagai idol, Jacob akan melanjutkan perjalanan ke sejumlah kota besar Asia, termasuk Osaka, Tokyo, dan Jakarta.

Kehadiran Jakarta dalam daftar tur menjadi kabar yang disambut meriah oleh penggemar Indonesia.

Setelah lama menantikan kesempatan untuk melihat sisi solo Jacob secara langsung, para penggemar akhirnya dapat menyaksikan penampilan yang menampilkan warna musik dan karakter pribadinya di atas panggung.

Lebih dari sekadar showcase biasa, “More Than Words” digambarkan sebagai ruang di mana Jacob dapat berkomunikasi dengan penggemarnya melalui lagu-lagu yang memiliki makna mendalam.

Judul tur tersebut pun seolah menjadi simbol bahwa perasaan yang ingin ia sampaikan jauh melampaui kata-kata

Para penggemar juga menantikan setlist spesial yang diyakini akan menampilkan kemampuan vokal Jacob secara lebih maksimal.

Selain pertunjukan musik, showcase ini diperkirakan akan dipenuhi momen interaksi hangat yang membuat suasana terasa lebih intim dan personal.

Tur ini menjadi langkah penting bagi Jacob dalam mengeksplorasi identitasnya sebagai solois.

Setelah bertahun-tahun bersinar bersama THE BOYZ, kini ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan sisi artistik yang lebih personal melalui konsep dan penampilan yang dirancang khusus untuk dirinya.

Dengan kombinasi musik yang emosional, atmosfer yang hangat, dan kedekatan yang menjadi ciri khas Jacob, “More Than Words” diprediksi menjadi salah satu showcase solo K-Pop yang paling dinantikan tahun 2026.

Para penggemar pun kini menghitung hari untuk menyaksikan perjalanan baru sang idola yang siap berbicara lebih banyak melalui musik daripada sekadar kata-kata.

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