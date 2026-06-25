Spin-off Bitch X Rich Hadir dengan Cerita Baru, Miyeon i-dle Siap Kuasai Cheongdam?

Ilustrasi photo dari x @koreanpobase
JawaPos.Com - Dunia penuh kemewahan, intrik, dan persaingan sengit dalam Bitch X Rich kembali membuka babak baru.
Setelah sukses mencuri perhatian penonton melalui dua musim sebelumnya, drama populer ini dikabarkan akan melahirkan spin-off terbaru bertajuk Bitch X Rich: Royal Camp, yang siap membawa penonton ke sisi lain kehidupan para calon elite Cheongdam.
Kali ini, cerita tidak lagi berpusat di dalam ruang kelas Cheongdam International High School.
Sebaliknya, spin-off tersebut akan mengajak penonton memasuki sebuah kamp eksklusif yang menjadi gerbang bagi para siswa ambisius yang bermimpi menembus sekolah paling bergengsi di Korea Selatan.
Salah satu kabar yang paling menyita perhatian adalah kemungkinan bergabungnya Miyeon i-dle sebagai pemeran utama.
Sang idol dikabarkan mendapat tawaran untuk memerankan Semi, sosok pewaris konglomerat yang dikenal sebagai penguasa baru di lingkungan Cheongdam International High School.
Semi digambarkan sebagai perempuan yang lahir dengan segala privilese yang bisa dibayangkan.
Cantik, cerdas, berkelas, dan memiliki pengaruh besar, ia terbiasa mendapatkan apa pun yang diinginkannya. Namun di balik pesona elegannya, tersimpan karakter kuat yang tidak mudah ditaklukkan.
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