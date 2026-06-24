Variety Show Perjalanan 'All or Nothing' Siap Tayang, Leeteuk, Shindong, Johnny NCT hingga Jisung Berpetualang di Mesir

Ilustrasi gambar dari x @soompi
JawaPos.com - Dunia variety show Korea kembali menghadirkan tontonan segar lewat "All or Nothing", program terbaru yang menggabungkan petualangan spektakuler, persaingan sengit, dan chemistry para idol K-Pop dalam satu perjalanan yang tak biasa.
Acara ini siap mengajak penonton menyusuri keindahan Mesir dengan cara yang penuh kejutan.
Disutradarai oleh Lee Tae Kyung, "All or Nothing" mengusung konsep survival travel yang menempatkan para peserta dalam berbagai misi menantang.
Setiap tantangan menjadi penentu nasib mereka, karena hanya satu yang berhak membawa pulang kemenangan dalam permainan bertema "winner takes all."
Deretan idol yang bergabung pun sukses mencuri perhatian. Leeteuk dan Shindong dari SUPER JUNIOR akan beradu strategi bersama DAWN, Kim Yo Han dari WEi, serta Johnny dan Jisung dari NCT.
Perbedaan usia, pengalaman, hingga kepribadian mereka dipastikan melahirkan interaksi yang seru sekaligus menghibur.
Selama 7 hari 6 malam, keenam peserta akan menjelajahi sejumlah destinasi ikonik di Mesir.
Dari megahnya piramida di Kairo, jejak peradaban kuno di Luxor, hingga pesona Laut Merah di Hurghada, setiap lokasi akan menjadi panggung bagi tantangan-tantangan yang menguji keberanian dan kekompakan mereka.
Namun, perjalanan ini bukan sekadar liburan. Para peserta harus menghadapi berbagai misi yang menuntut kecerdikan, strategi, dan kerja sama demi mengumpulkan keuntungan sebanyak mungkin.
Kesalahan kecil saja bisa mengubah jalannya kompetisi.
Di balik persaingan yang menegangkan, penonton juga akan disuguhkan momen-momen spontan yang mengundang gelak tawa.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia