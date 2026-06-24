Variety Show Perjalanan 'All or Nothing' Siap Tayang, Leeteuk, Shindong, Johnny NCT hingga Jisung Berpetualang di Mesir

JawaPos.com - Dunia variety show Korea kembali menghadirkan tontonan segar lewat "All or Nothing", program terbaru yang menggabungkan petualangan spektakuler, persaingan sengit, dan chemistry para idol K-Pop dalam satu perjalanan yang tak biasa.

Acara ini siap mengajak penonton menyusuri keindahan Mesir dengan cara yang penuh kejutan.

Disutradarai oleh Lee Tae Kyung, "All or Nothing" mengusung konsep survival travel yang menempatkan para peserta dalam berbagai misi menantang.

Setiap tantangan menjadi penentu nasib mereka, karena hanya satu yang berhak membawa pulang kemenangan dalam permainan bertema "winner takes all."

Deretan idol yang bergabung pun sukses mencuri perhatian. Leeteuk dan Shindong dari SUPER JUNIOR akan beradu strategi bersama DAWN, Kim Yo Han dari WEi, serta Johnny dan Jisung dari NCT.

Perbedaan usia, pengalaman, hingga kepribadian mereka dipastikan melahirkan interaksi yang seru sekaligus menghibur.

Selama 7 hari 6 malam, keenam peserta akan menjelajahi sejumlah destinasi ikonik di Mesir.

Dari megahnya piramida di Kairo, jejak peradaban kuno di Luxor, hingga pesona Laut Merah di Hurghada, setiap lokasi akan menjadi panggung bagi tantangan-tantangan yang menguji keberanian dan kekompakan mereka.

Namun, perjalanan ini bukan sekadar liburan. Para peserta harus menghadapi berbagai misi yang menuntut kecerdikan, strategi, dan kerja sama demi mengumpulkan keuntungan sebanyak mungkin.