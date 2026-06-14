Sejumlah Hal yang Dilakukan Yuni Shara Membuat Dirinya Awet Muda di Usia Lebih dari Setengah Abad

JawaPos.com - Usia Yuni Shara sudah lebih dari setengah abad. Kini, usianya genap mencapai 54 tahun terhitung sejak 3 Juni 2026 lalu.

Banyak yang mengatakan bahwa Yuni Shara awet muda di usianya sekarang. Hal itu terlihat dari penampilan fisiknya yang terlihat seperti wanita usia sekitar 30-an tahun.

Yuni Shara menduga dirinya terlihat awet muda karena didukung oleh bentuk tubuhnya yang mungil.

"Itu pertanyaan yang aku nggak pernah bisa jawab sebenarnya. Tapi mungkin karena aku kecil kali ya (makanya terlihat awet muda)," ujar Yuni Shara dalam podcast Need A Talk.

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Selain itu, terdapat sejumlah hal yang mendukung kakak Krisdayanti itu bisa jadi awet muda. Yaitu dengan tingkat penerimaan dirinya atas apa yang menjadi takdir hidupnya. Yuni Shara berusaha selalu berpikiran positif tanpa berusaha mengelak atas apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan dalam hidupnya.

Selain itu, Yuni Shara juga rajin mengonsumsi obat herbal yang membuat penampilan fisiknya terlihat awet muda kendati usianya sudah lebih dari setengah abad.

"Dulu mama menerapkan kebiasaan kita harus minum kunyit asem, beras kencur, daun sirih yang direbus," kata Yuni Shara.

Tak hanya itu, mantan kekasih Raffi Ahmad juga memiliki kebiasaan dengan sarapan telur tiga perempat matang di pagi hari. Yuni Shara juga mengonsumsi buah-buahan seperti alpukat dan pepaya.