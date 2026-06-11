Apakah Kang Mina Bergabung dengan Bae In Hyuk untuk Drama Komedi Bertajuk Protect Me?

JawaPos.com – Jadi hal yang ditunggu, kabar beredar bahwa anggota grup Korea Kang Mina akan bermain drama baru dengan Bae In Hyuk

Dilansir dari Soompi, Kamis (11/6), tentunya kabar ini menjadi perbincangan hangat, penggemar juga tak sabar menantikannya.

Pada 9 Juni, sebuah media melaporkan bahwa Kang Mina akan berperan sebagai pemeran utama wanita dalam drama baru berjudul Protect Me.

Kemudian agensinya, Story J Company, berbagi, “Kang Mina menerima tawaran untuk tampil dalam drama baru ‘Protect Me’ dan sedang mempertimbangkannya secara positif.”

Diadaptasi dari webtoon, Protect Me bergenre komedi romantis kantor, mengisahkan tentang seorang mantan detektif tim nasional yang tidak percaya diri.

Ia pun menyusup ke sebuah perusahaan sebagai sekretaris pewaris chaebol generasi ketiga yang tidak mempercayai orang lain.

Menurut kabar, Kang Mina dilaporkan telah ditawari peran Kang Hae Ra, seorang sersan detektif di regu kejahatan kekerasan.

Sebelumnya pada bulan Mei, dilaporkan bahwa Bae In Hyuk sedang dalam pembicaraan untuk memerankan peran utama pria.

Menjadi aktor ternama, Bae In-hyuk dikenal karena peran-perannya dalam drama televisi seperti My Roommate Is a Gumiho (2021).