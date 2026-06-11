Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 11 Juni 2026 | 14.51 WIB

Apakah Kang Mina Bergabung dengan Bae In Hyuk untuk Drama Komedi Bertajuk Protect Me?

Kang Mina dan Bae In Hyuk. Sumber Foto: Soompi - Image

Kang Mina dan Bae In Hyuk. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Jadi hal yang ditunggu, kabar beredar bahwa anggota grup Korea Kang Mina akan bermain drama baru dengan Bae In Hyuk

Dilansir dari Soompi, Kamis (11/6), tentunya kabar ini menjadi perbincangan hangat, penggemar juga tak sabar menantikannya.

Pada 9 Juni, sebuah media melaporkan bahwa Kang Mina akan berperan sebagai pemeran utama wanita dalam drama baru berjudul Protect Me.

Kemudian agensinya, Story J Company, berbagi, “Kang Mina menerima tawaran untuk tampil dalam drama baru ‘Protect Me’ dan sedang mempertimbangkannya secara positif.”

Diadaptasi dari webtoon, Protect Me bergenre komedi romantis kantor, mengisahkan tentang seorang mantan detektif tim nasional yang tidak percaya diri.

Ia pun menyusup ke sebuah perusahaan sebagai sekretaris pewaris chaebol generasi ketiga yang tidak mempercayai orang lain.

Menurut kabar, Kang Mina dilaporkan telah ditawari peran Kang Hae Ra, seorang sersan detektif di regu kejahatan kekerasan.

Sebelumnya pada bulan Mei, dilaporkan bahwa Bae In Hyuk sedang dalam pembicaraan untuk memerankan peran utama pria.

Menjadi aktor ternama, Bae In-hyuk dikenal karena peran-perannya dalam drama televisi seperti My Roommate Is a Gumiho (2021).

Ia pun juga berperan di At a Distance, Spring Is Green (2021), Cheer Up (2022), dan The Story of Park's Marriage Contract (2023).

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Kang Mina Diam-Diam Datang ke Latihan Konser I.O.I, Rumor Konflik Langsung Terbantahkan? - Image
Infotainment

Kang Mina Diam-Diam Datang ke Latihan Konser I.O.I, Rumor Konflik Langsung Terbantahkan?

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.43 WIB

Drama If Wishes Could Kill Rilis Cuplikan, Intip Chemistry Kang Mina dan Jeon So Young - Image
Entertainment

Drama If Wishes Could Kill Rilis Cuplikan, Intip Chemistry Kang Mina dan Jeon So Young

Jumat, 3 April 2026 | 21.50 WIB

Bagikan Foto Baru, Roh Jeong Eui dan Bae In Hyuk Merawat Woo Joo dalam Drama Our Universe - Image
Music & Movie

Bagikan Foto Baru, Roh Jeong Eui dan Bae In Hyuk Merawat Woo Joo dalam Drama Our Universe

Jumat, 27 Februari 2026 | 02.54 WIB

Terpopuler

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik - Image
1

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

6

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

7

Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore