Penggemar K-Pop Desak Siwon Keluar dari Super Junior Usai Kontroversi Berulang Terus Bermunculan

Siwon (Instagram @siwonchoi)
JawaPos.com - Penggemar K-Pop dari Korea Selatan dan internasional ramai-ramai meminta Siwon keluar dari Super Junior setelah kembali terseret berbagai kontroversi.
Dilansir dari laman Koreaboo pada Minggu (31/5), Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah tindakan dan unggahan yang dinilai merugikan citra grup.
Perdebatan mengenai masa depan Siwon pun kembali menjadi sorotan di kalangan penggemar.
Kontroversi yang melibatkan Siwon bermula dari dukungannya terhadap tokoh sayap kanan kontroversial, Charlie Kirk, setelah kabar kematiannya mencuat.
Setelah itu, ia kembali mendapat kritik akibat aktivitas media sosial yang dianggap mengandung unsur rasisme dan Islamofobia oleh sebagian pihak.
Berbagai tuduhan tersebut memicu gelombang protes dari sejumlah penggemar yang menilai tindakannya tidak sejalan dengan nilai yang diharapkan dari seorang idola.
Desakan agar Siwon meninggalkan Super Junior semakin menguat setelah kontroversi politik lain kembali mencuat pada awal tahun ini. Sejumlah penggemar menilai polemik yang berulang telah memberikan dampak negatif terhadap reputasi grup yang telah berkarier selama hampir dua dekade.
Akibatnya, tuntutan untuk mengeluarkan Siwon dari grup kembali ramai dibicarakan di berbagai platform daring.
Terdapat sebuah akun penggemar Korea dengan nama pengguna @siwon_out mengunggah pernyataan yang menyoroti berbagai kontroversi yang melibatkan Siwon.
Dalam pernyataan tersebut, mereka menyebut tindakan sang idola telah mencoreng nama Super Junior dan berjanji akan terus melakukan aksi jika situasi serupa kembali terjadi. Mereka juga meminta Siwon menyampaikan permintaan maaf atas kontroversi yang telah muncul.
