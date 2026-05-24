Sischa Widya Maharani
Minggu, 24 Mei 2026 | 13.39 WIB

36 Tahun Debut Akting, Aktor Yoo Seung Mok Bagikan Kisah Emosionalnya Saat Menang Baeksang

Yoo Seung Mok saat menerima penghargaan Baeksang Arts Awards pertamanya. (Instagram @_yooseungmok)

Yoo Seung Mok saat menerima penghargaan Baeksang Arts Awards pertamanya. (Instagram @_yooseungmok)

 
JawaPos.com - Aktor Yoo Seung Mok sukses mencuri perhatian publik usai memenangkan penghargaan Baeksang setelah 36 tahun debut akting.
 
Melalui di program tvN You Quiz on the Block, ia bagikan kisah menyentuh tentang kemenangan dalam penghargaan pertamanya.
 
Seung Mok memenangkan kategori Aktor Pendukung Terbaik dalam Baeksang Arts Awards ke-62 lewat drama Manager Kim, The Dream Life of Mr. Kim.
 
Dalam acara tersebut, sang aktor mengaku bahwa dirinya masih tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan sebesar itu. 
 
Ia juga membahas pidato penerimaannya yang sempat viral yaitu “Saya tidak akan sombong jadi tolong terus undang saya.”
 
Menurutnya ucapan tersebut bukan sekadar candaan. Ia mengatakan bahwa itu adalah bentuk janji agar tetap rendah hati dan harapan untuk terus mendapat kesempatan berakting.
 
Ia juga mengungkap rasa terima kasih kepada aktor Ryu Seung Ryong yang terlihat ikut menangis saat dirinya menerima penghargaan.
 
Namun bagian paling emosional datang ketika Seung Mok berbicara tentang istrinya. Ia mengenang masa-masa sulit ketika masih aktif di dunia teater dan belum memiliki penghasilan stabil. 
 
Meski keluarga sempat menentang pernikahan mereka, sang istri tetap memilih mendampinginya.
 
"Istri saya tidak pernah sekalipun menyebutkan betapa sulitnya keadaan atau membicarakan masalah keuangan. Saya rasa saya dengan bodoh dan tidak peka hanya fokus pada akting," ucapnya dikutip dari Naver.
 
Meski suasana penuh haru, ia juga membuat penonton tertawa saat mengungkap bahwa istrinya sempat mengirim pesan lucu yang menyuruhnya “menutup kaki” saat duduk di acara penghargaan.
 
Acara semakin emosional ketika pesan dari kedua putrinya. Dalam pesan tersebut, anak-anaknya mengenang masa kecil mereka 
 
"Ayah, yang berusaha sebaik mungkin bermain dengan kami secara fisik daripada dengan mainan ketika kami masih kecil karena kami tidak punya uang. Itulah kenangan terindah yang tidak bisa dibeli dengan uang," tulis sang anak. 
 
Kisah perjuangan dan keluarga Yoo Seung Mok langsung menuai banyak respons hangat dari netizen Korea. 
 
Editor: Novia Tri Astuti
