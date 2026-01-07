Kristen Stewart Ingin Kembali Menyutradarai Film Namun Merilisnya secara Mandiri di YouTube

Kristen Stewart (Instagram @kristenstewartsu)
JawaPos.com – Kristen Stewart mengaku mulai lelah dengan sistem perilisan dan produksi film di Hollywood yang dinilai terlalu birokratis dan berorientasi pada keuntungan.
Dilansir dari laman Hindustan Times pada Selasa (19/5), Dalam promosi film terbarunya di Festival Film Cannes, Stewart menyampaikan rasa frustrasinya terhadap industri perfilman Amerika Serikat.
Ia menilai sistem yang ada sering kali membatasi kebebasan kreatif para pembuat film.
Stewart mengungkapkan bahwa tekanan komersial di Hollywood membuat para kreator kesulitan mengekspresikan gagasan secara bebas.
Menurut Stewart banyak proyek film harus mengikuti berbagai kepentingan industri sehingga ruang eksplorasi artistik menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuatnya semakin tertarik bekerja dengan pembuat film independen dan internasional.
Aktris yang dikenal melalui film Twilight itu juga menyampaikan keinginannya untuk menyutradarai proyek baru dengan pendekatan yang lebih sederhana dan bebas. Stewart mengatakan dirinya ingin membuat film berbiaya rendah bersama teman-temannya tanpa harus bergantung pada sistem studio besar.
Bahkan, Stewart berencana merilis proyek tersebut melalui platform YouTube agar dapat langsung menjangkau penonton.
Bagi Stewart, hasil dari proyek kecil tersebut nantinya akan digunakan kembali untuk mendanai karya berikutnya. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan mengejar keuntungan besar, melainkan menghasilkan karya yang memiliki nilai artistik dan dekat dengan penonton tertentu.
Langkah tersebut dipilih agar proses kreatif tidak terlalu dipengaruhi tuntutan pasar maupun birokrasi industri.
Stewart juga mengaku tidak membayangkan dirinya menyutradarai film blockbuster Hollywood berskala besar. Meski menyukai film-film besar, ia merasa proyek semacam itu berpotensi mengurangi kebebasan artistiknya sebagai sutradara.
