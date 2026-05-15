Momo eks Geisha Singgung  Luka di Masa Lalu, Namanya Dijelek-jelekkan

Momo eks Geisha. (Instagram: therealmomogeisha)
JawaPos.com - Momo eks Geisha curhat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya menyinggung soal luka yang sempat dirasakannya pada masa lalu. Perempuan 39 tahun mengaku namanya sempat dijelek-jelekkan di mata banyak orang.
"Namaku pernah kotor di hadapan banyak orang. Namun aku hanya diam dan menjauh sampai mereka mencium bau busuknya sendiri," tulis Momo.
Pemilik nama lahir Narova Morina Sinaga tidak membalas tindakan tidak terpuji tersebut. Dia hanya menjauhkan diri dari orang itu. Dia biarkan tangan Tuhan untuk bekerja membalas tindakan buruknya.
"Buat orang-orang yang merasa sempurna dan tidak punya cacat. Jika ada diantara kamu yang sedang tidak baik-baik saja, bertahanlah.... Tuhan akan membalas kesabaran dan kuatmu. Hukum tabur tuai is real," ungkap Momo di akun Instagram therealmomogeisha.
Dia menegaskan bahwa luka masa lalu yang sempat dirasakannya ini tidak ada kaitannya dengan grup musik Geisha meski dia sempat ada permasalahan di masa lalu.
Apa yang terjadi dalam hidup Momi di masa lalu lebih ke arah personal, tidak ada keterkaitan dengan grup musik yang berhasil besarkan namanya.
Momo justru mengisyaratkan antara dirinya dan Geisha kini sudah memiliki hubungan yang baik. Momo pun mengaku siap untuk tampil satu panggung lagi apabila diajak oleh Roby Satria Cs untuk manggung bareng.
"Kalau ada yang berani buatkan kita tour sih hayuklah saya siap diajak," kata Momo merespons permintaan netizen yang memintanya untuk gabung lagi dengan Geisha.
