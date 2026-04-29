Peringkat Reputasi Merek Aktor Pendatang Baru Bulan April diumumkan, Ada Kim Hye Yoon

JawaPos.com – Lembaga Riset Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek aktor pendatang baru bulan April, dimana Kim Hye Yoon memimpin di urutan pertama.

Dikutip dari Soompi, Rabu (29/4), peringkat tersebut ditentukan melalui analisis berbagai liputan media aktor pendatang baru, partisipasi konsumen, interaksi.

Mereka juga menggunakan indeks kesadaran masyarakat, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 27 Maret hingga 27 April.

Menarik perhatian, Kim Hye Yoon memimpin puncak daftar bulan ini setelah mengalami peningkatan luar biasa sebesar 266,83 persen dalam indeks reputasi mereknya sejak Maret.

Sementara itu, total skor aktris tersebut untuk bulan April mencapai 4.522.177, yang pastinya disambut bahagia penggemarnya.

Makin melejit, Park Ji Hoon menempati posisi kedua untuk bulan ini dengan indeks reputasi merek sebesar 4.183.311.

Sukses memerankan Lovelu Runner, Byeon Woo Seok melonjak ke posisi ketiga setelah mengalami peningkatan sebesar 165,37 persen dalam indeks reputasi mereknya.

Menarik perhatian penggemar yang telah mendukungnya, untuk total skornya menjadi 3.711.330 untuk bulan April.