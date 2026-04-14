Abdul Rahman
14 April 2026, 21.36 WIB

Alami Stroke, Pak Tarno Malah Mau Nikah Lagi dengan Perempuan Muda

Pak Tarno membantah tuduhan mengemis di Kota Tua, mengaku hanya piknik dan menerima uang dari penggemar. (tiktok: benybust)

JawaPos.com - Pesulap Pak Tarno sedang berjuang untuk sembuh melawan penyakit stroke yang dideritanya. Dia kini kesulitan untuk berjalan dan berbicara secara normal seperti dulu.

Pak Tarno hanya bisa duduk di atas kursi roda namun semangatnya untuk berusaha mencari nafkah tetap tinggi. Hal itu terbukti, Pak Tarno masih berjualan di atas kursi roda di sekitar tempat tinggalnya di bilangan Jakarta Utara.

Meski Pak Tarno sedang berjuang untuk sembuh melawan penyakit yang dideritanya, muncul kabar bahwa sang pesulap mau menikah lagi. Kabar tersebut disampaikan salah satu istrinya, Lisa Karlina, di salah satu acara televisi.

Lisa mengatakan, pernyataan Pak Tarno mau nikah lagi itu keluar dari mulut Pak Tarno.

"Dia ada rencana pengin nikah lagi. Dia bilang, 'saya mau nikah lagi'," bongkar Lisa di salah satu acara televisi swasta saat berbincang dengan Dewi Perssik.

Uniknya, wanita yang akan dinikahi Pak Tarno ternyata perempuan yang usianya jauh lebih muda darinya. "Ada, masih muda," akunya.

Lisa Karlina mengaku akan mengizinkan Pak Tarno untuk menikah lagi apabila keinginan tersebut akan benar-benar diwujudkannya.

Tidak seperti istri pada umumnya yang langsung marah besar ketika suaminya mau nikah lagi, Lisa justru mengizinkan Pak Tarno nikah lagi dengan alasan yang cukup kuat.

"Nggak apa-apa saya izinin, biar dia senang terus," kata Lisa Karlina membeberkan alasannya.

