Angel Karamoy dan Gusti Ega Putus Setelah Satu Tahun Berpacaran

JawaPos.com - Hubungan asmara Angel Karamoy dengan Gusti Ega kini resmi putus di tengah jalan sebelum sampai ke jenjang pernikahan. Mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan setelah sekitar satu tahun berpacaran.

Kabar putusnya asmara Angel Karamoy dengan Gusti Ega diungkapkan keduanya melalui unggahan di akun media sosial. Mereka melakukan liburan ke luar negeri dan ini menjadi liburan terakhir mereka dengan kapasitas sebagai pasangan kekasih.

"Aku membiarkanmu pergi. Terima kasih untuk segalanya," tulis Angel Karamoy dalam unggahannya di media sosial.

Angel Karamoy menyatakan, kandasnya hubungan asmaranya dengan Gusti Ega tidak lantas membuat komunikasi jadi putus. Keduanya tetap berkomitmen untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan status baru sebagai sahabat.

"If love doesn't match, we will be bestfriends forever, we'll never know in the future," ujar Angel Karamoy memberi keterangan dalam unggahan video yang memperlihatkan liburan terakhirnya bersama Gusti Ega.

Unggahan Angel Karamoy tersebut kemudian direspons oleh Gusti Ega pada kolom komentar. Dia mengaku siap menjadi sahabat apabila ternyata takdir tidak mempertemukan mereka sebagai pasangan suami istri.

"Best friend forever, we support each other, i will always be there for you," ujar Gusti Ega.

Angel Karamoy dan Gusti Ega pertama kali bertemu di sebuah acara sosial. Mereka memperlihatkan hubungan asmara ke publik sejak pertengahan tahun lalu.