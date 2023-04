Kondisi Giring Ganesha Masih Perlu Bed Rest Usai Mengalami Peradangan

"Masih bed rest saja mas, dikasih antibiotik kondisinya lebih baik," kata Cynthia kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/4).

"Tidak dirawat inap. Hari Senin itu langsung dibolehkan pulang ke rumah. Jadi hari senin ke UGD, pulang hari Senin juga," tuturnya.

Cynthia menyayangkan sikapGanesha yang terkesan kurang memerhatikan kondisi kesehatan. Hal itu terlihat dari sikap dia selalu menomorsatukan pekerjaan di atas kondiai kesehatan fisiknnya. "Get well soon my love," tandasnya.