Mendadak Demam Tinggi, Giring Ganesha Dilarikan ke Rumah Sakit

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Giring Ganesha mendadak drop. Dia mengalami demam tinggi. Tak pelak, mantan vokalis grup band Nidji itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit, dikutip dari POJOK SATU.

Suhu tubuh Giring tiba-tiba mengalami demam tinggi setelah menjalani aktivitasnya. Hal ini langsung membuat sang istri, Cynthia Ganesha panik.

Baca Juga: Telepon Pemimpin Militer Sudan, Erdogan Desak Pelindungan Warga Turki

“Nggak tega lihat Mas Giring & khawatir banget karena badannya lemas dan demam masih naik turun. walaupun mas Gir udah ngelewatin 4 x Covid, tapi seumur-umur baru lihat mas Giring selemas ini sekarang,” tuturnya di Instagram via akun @cynthiaganesha, dikutip Rabu (19/4/2023).

Dalam postingan itu, dia memperlihatkan foto Giring yang sedang terbaring di ranjang perawatan rumah sakit dengan tangan yang sudah terpasang selang infus.

Baca Juga: Mudik, Arda Naff- Tantri Kotak Nyetir Mobil Sendiri

“Langsung bawa ke UGD terdekat, setelah cek darah ternyata ada peradangan tinggi ditubuhnya tapi syukurlah dibolehkan pulang dan rawat jalan di rumah,” tulis Cynthia.

Yang jelas, kondisi Giring membuat ibu tiga anak ini dilanda kecemasan. Selama bertahun-tahun berumah tangga, dia baru pertama kali melihat kondisi suaminya begitu tidak berdaya.

Baca Juga: Mudik, Arda Naff- Tantri Kotak Nyetir Mobil Sendiri

“Kadang suka bingung mau ngomongnya gimana lagi sama Mas Giring. Kalau udah urusan kerjaan & komitmen pasti diutamakan enggak perduli sama kesehatan dirinya sendiri. Get well soon my love,” pungkasnya.