Bahlil Pastikan 1.400 Lokasi Listrik Desa Siap Diresmikan, Anggaran 2026-2027 Aman

ARUS UTAMA: Petugas PLN sedang mengecek instalasi kelistrikan di Jalan Jokotole Kecamatan Pademawu, Minggu (14/6). (M. KHOLIL RAMLI/Jawa Pos Radar Madura)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan sebelum tanggal 14 Agustus 2026 Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan penyaluran listrik kepada 1.400 lokasi yang masuk dalam program listrik desa (lisdes).
Ia menjelaskan, peresmian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari program lisdes yang masuk ke dalam anggaran tahu 2025.
“Pada tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 (desa) lebih yang ini akan dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (28/7).
Bahlil mengatakan, Saat ini, tercatat masih ada sekitar 11 ribu desa yang belum menikmati akses listrik dan 1.400 di antaranya telah selesai dibangun serta siap dioperasikan.
Adapun, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik ke wilayah yang selama ini belum terjangkau.
Bahlil menjelaskan, peresmian penyambungan listrik di 1.400 lokasi tidak terkendala anggaran. Pasalnya, proyek tersebut sudah tuntas dikerjakan dengan menggunakan anggaran tahun 2025.
“Mengenai dengan anggaran listrik desa yang kita mau lakukan inilah program 2025 sudah selesai pekerjaannya. Jadi enggak lagi kita bicara anggaran karena sudah mau diresmikan,” ujarnya.
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Lanjutnya, ia juga memastikan untuk memperluas program tersebut pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk tahun 2026 dan 2027.
“2026 2027 itu anggarannya juga sudah ada. Jadi tidak ada isu menyangkut anggaran. Sekarang tinggal implementasi,” ucapnya.
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