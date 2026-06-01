Viral Tagihan Listrik Naik hingga 50 Persen, PLN Tegaskan Tak ada Kenaikan Tarif

Ilustrasi pekerja PLN melakukan perbaikan jaringan listrik di di Denpasar. (Humas PLN UID Bali/Antara)
JawaPos.com - PT PLN (Persero) akhirnya buka suara terkait ramainya informasi yang beredar di media sosial mengenai keluhan kenaikan tagihan listrik hingga 50 persen. PT PLN sendiri menegaskan bahwa tak ada kenaikan tarif listrik.
“Tidak ada kenaikan tarif listrik. PLN senantiasa menjalankan kebijakan tarif listrik sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, untuk periode April-Juni 2026 tarif listrik tetap dan tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya,” kata Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), kepada JawaPos.com, Senin (1/6).
Dia berpesan bahwa pelanggan sendiri sejatinya bisa memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk memantau riwayat pembelian token dan pembayaran tagihan listrik secara mandiri, sehingga dapat mengetahui dan mengatur pola penggunaan listrik secara lebih efisien.
Adapun langkah mudah mengecek riwayat pemakaian melalui PLN Mobile adalah sebagai berikut:
1. Buka aplikasi PLN Mobile.
2. Pilih menu "Token dan Pembayaran" pada halaman utama.
3. Klik tombol "Tambah ID Pelanggan" (jika belum terdaftar).
4. Masukkan ID Pelanggan Anda.
5. Klik tombol "Riwayat Penggunaan" (untuk pelanggan pascabayar) atau "Riwayat Pembelian Token" (untuk pelanggan prabayar).
“Selain itu, PLN juga terus mengimbau pelanggan untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak, antara lain dengan memeriksa instalasi listrik di dalam rumah secara berkala serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan agar konsumsi energi tetap terkendali,” tukas dia.
Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan kenaikan listrik PLN. Bahkan, kenaikan disebut-sebut mencapai angka 50 persen dalam rentang waktu Mei dan Juni 2026.
Kabar ini salah satunya diunggah oleh akun Instagram @depok24jam yang mengungkap rasa keheranan warganet terkait pemakaian listriknya.
“Padahal, banyak masyarakat yang merasa pemakaian listrik mereka tetap sama dan tidak ada penambahan perangkat elektronik di rumah,” tulis @depok24jam pada akun Instagramnya.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa