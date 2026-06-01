Sun V Resmi Masuk Indonesia, Mobil Listrik Mini SUV dengan Panel Surya Dibanderol Rp 150 Jutaan

JawaPos.com - Pasar kendaraan listrik nasional kembali diramaikan oleh kehadiran merek baru. Sun V, mobil listrik bergaya mini SUV yang dikembangkan perusahaan asal China, Solarky Mobility Technologies Ltd, resmi dipasarkan di Indonesia dengan menawarkan teknologi yang terbilang unik di kelasnya.

Berbeda dengan kebanyakan kendaraan listrik yang mengandalkan pengisian daya dari sumber eksternal, Sun V dibekali panel surya yang terintegrasi di bagian atap kendaraan.

Teknologi tersebut diklaim mampu memberikan tambahan energi yang berkontribusi terhadap peningkatan jarak tempuh kendaraan.

Secara teknis, Sun V menggunakan motor listrik tipe Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) yang mampu menghasilkan tenaga hingga 15 kW dengan torsi puncak mencapai 85 Nm. Sumber energinya berasal dari baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) berkapasitas 10,2 kWh.

Dengan kapasitas baterai tersebut, mobil ini memiliki daya jelajah sekitar 150 kilometer dalam sekali pengisian daya. Namun, kehadiran panel surya di atap kendaraan diklaim dapat memberikan tambahan jarak tempuh hingga sekitar 50 kilometer dalam kondisi tertentu, sehingga total jarak tempuhnya bisa mencapai 200 kilometer.

Keunikan lain dari Sun V terletak pada desain panel suryanya yang dapat diperluas saat kendaraan berada dalam posisi parkir untuk memaksimalkan penyerapan sinar matahari.

Setelah selesai digunakan, panel tersebut dapat dilipat kembali sehingga menyatu dengan desain atap kendaraan dan menyerupai roof rack yang lazim ditemukan pada kendaraan SUV.

Teknologi ini menjadi salah satu pembeda Sun V dibandingkan mobil listrik lain yang saat ini beredar di pasar Indonesia.

Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber daya tambahan dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan kendaraan, terutama di negara tropis dengan intensitas sinar matahari yang tinggi seperti Indonesia.