Viral! Tagihan Listrik Naik hingga 50 Persen Bikin Warganet Heboh, Cek Faktanya

Ilustrasi PLN
JawaPos.com - Jagat maya dihebohkan dengan kenaikan listrik PLN. Bahkan, kenaikan disebut-sebut mencapai angka 50 persen dalam rentang waktu Mei dan Juni 2026.
Kabar ini salah satunya diunggah oleh akun Instagram @depok24jam yang mengungkap rasa keheranan warganet terkait pemakaian listriknya.
“Padahal, banyak masyarakat yang merasa pemakaian listrik mereka tetap sama dan tidak ada penambahan perangkat elektronik di rumah,” tulis @depok24jam pada akun Instagramnya.
Dalam unggahannya, akun Instagram tersebut membagikan sejumlah keluhan warganet di Thread. Salah satunya datang dari @iinalin*** yang mengaku shock dengan tagihan listriknya.
“Tagihan listrik naik sampai 50 persen loh ya ampun stress. Awalnya Rp2,2 juta jadi Rp3,3 juta. Gilaaa. Pagi-pagi buka tagihan listrik, langsung shock. Kok bisa ya? Gak bilang-bilang? Gak ada berita sama sekali. Saya bingung, Kenapa saya gak diberi tau? Saya tak tau,” ungkapnya.
Sementara itu, akun Thread lainnya, @zal*** malah menanyakan apakah tagihan listrik bulan Mei memang mengalami kenaikan yang signifikan.
“Bapak/Ibu yang sudah ngecek tagihan listrik pascabayar bulan Mei merasakan gak kenaikan harga yang signifikan?. Padahal pemakaian sama dengan bulan lalu, dan saya cek juga ga ada kenaikan harga listrik ‘katanya’Pengen tau aja, kalau banyak yang merasakan berarti bukan anomali, tapi ada something,” ungkap dia.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memastikan tarif listrik pada periode April hingga Juni 2026 tanpa perubahan. Sebab, kebijakan ini diambil guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas perekonomian nasional.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik didasarkan pada regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
