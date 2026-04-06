Sejumlah Bandara di Italia Berlakukan Pembatasan Bahan Bakar

JawaPos.com - Pemasok utama bahan bakar penerbangan mengeluarkan pemberitahuan kepada sejumlah maskapai penerbangan pada akhir pekan bahwa distribusi avtur akan dijatah hingga 9 April 2026 di sejumlah bandara Italia, di tengah lonjakan trafik liburan Paskah dan ketegangan di wilayah Timur Tengah.

Air BP mengumumkan pembatasan pengisian bahan bakar di empat bandara, yakni Bologna, Milan Linate, Treviso, dan Venesia, menurut laporan kantor berita ANSA, dikutip dari Antara, Senin (6/4).

Disebutkan bahwa prioritas pengisian bahan bakar akan diberikan kepada penerbangan ambulans udara, penerbangan negara, serta penerbangan dengan durasi lebih dari tiga jam, sementara untuk penerbangan lainnya distribusi akan dijatah setidaknya hingga 9 April.

Presiden Otoritas Penerbangan Sipil Italia ENAC, Pierluigi Di Palma, mengatakan kesulitan pasokan bahan bakar “terkait dengan periode Paskah yang padat, bukan akibat penutupan Selat Hormuz.”

“Jika konflik berlanjut, akan ada konsekuensi,” ujarnya kepada ANSA.

Pengumuman tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu Ali Khamenei.

Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer Amerika Serikat sebagai bentuk pertahanan diri. Iran juga membatasi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz.