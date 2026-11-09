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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 9 November 2026 | 19.09 WIB

Harga Emas Antam Hari Ini Terjun Rp 20 Ribu, Cek Daftar Lengkapnya

Ilustrasi emas ANTAM (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi emas ANTAM (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.584.000 pada perdagangan Senin (9/11).

Harga tersebut turun Rp 20.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat (6/11), yang dipatok sebesar Rp 2.604.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.343.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.106.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.320.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 126.261.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.320.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.518.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.572.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.390.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-waktu Bisa Berubah

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Besarannya 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Editor: Bayu Putra
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